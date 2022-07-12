Внимание, розыск! В Таллинне пропал 17-летний Оскар

Арт Оскар. Фото: PPA

По имеющимся данным, Арт Оскара видели в последний раз в прошлый вторник, 5 июля, около 20:00, когда он поехал на автобусе №36 из Вяйке-Ыйсмяэ в сторону центра города. После этого его мобильный телефон был отключен.

Арт Оскар был одет в спортивную куртку в сине-белую полоску и зеленые бриджи. Рост — 177 см, худощавое телосложение. У него короткие светлые волосы, в левом ухе — серьга с крестом.

Молодой человек может передвигаться по Кесклинну, Кристийне, Ыйсмяэ, Балтийскому вокзалу и волости Раэ. Арт Оскар и ранее уходил из дома, но не дольше, чем на один день. Согласно имеющейся информации, его жизни угрожает опасность.