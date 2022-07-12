Полиция просит помощи в поиске 17-летнего Арт Оскара, которого в последний раз видели в Таллинне на прошлой неделе. Его жизнь может быть в опасности.
Внимание, розыск! В Таллинне пропал 17-летний Оскар
Внимание, розыск! В Таллинне пропал 17-летний Оскар
По имеющимся данным, Арт Оскара видели в последний раз в прошлый вторник, 5 июля, около 20:00, когда он поехал на автобусе №36 из Вяйке-Ыйсмяэ в сторону центра города. После этого его мобильный телефон был отключен.
Арт Оскар был одет в спортивную куртку в сине-белую полоску и зеленые бриджи. Рост — 177 см, худощавое телосложение. У него короткие светлые волосы, в левом ухе — серьга с крестом.
Молодой человек может передвигаться по Кесклинну, Кристийне, Ыйсмяэ, Балтийскому вокзалу и волости Раэ. Арт Оскар и ранее уходил из дома, но не дольше, чем на один день. Согласно имеющейся информации, его жизни угрожает опасность.
Полиция просит всех, кто видел изображенного на фото юношу, звонить по номеру 112.