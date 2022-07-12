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Крупнейшие спа-центры Эстонии избежали в этом году убытков по одной простой причине

Сирле Матт
Крупнейшие спа-центры Эстонии избежали в этом году убытков по одной простой причине
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Спа-центр Tervise Paradiis воспользовался неопределенной ситуацией для проведения ремонта.
Спа-центр Tervise Paradiis воспользовался неопределенной ситуацией для проведения ремонта. Фото: Jüri Looring

Несмотря на то что в прошлом финансовом году коронавирус продолжал распространяться, большинство крупных спа-отелей Пярну по итогам года заработали прибыль. При этом в первый год коронапандемии водные центры были преимущественно в убытке.

Руководители спа-центров утверждают, что от убытков их спасли государственные субсидии. Спа-отели Эстонии получили более 800 000 евро в качестве компенсаций заработной платы и возмещения убытков туристических компаний.

Прибыль осталась на уровне 170 000 евро. Хотя господдержку они получали и в 2020 году, тогда она была гораздо меньше.

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