Несмотря на то что в прошлом финансовом году коронавирус продолжал распространяться, большинство крупных спа-отелей Пярну по итогам года заработали прибыль. При этом в первый год коронапандемии водные центры были преимущественно в убытке.
Для подписчиков
Крупнейшие спа-центры Эстонии избежали в этом году убытков по одной простой причине
Крупнейшие спа-центры Эстонии избежали в этом году убытков по одной простой причине
Руководители спа-центров утверждают, что от убытков их спасли государственные субсидии. Спа-отели Эстонии получили более 800 000 евро в качестве компенсаций заработной платы и возмещения убытков туристических компаний.
Ключевые слова