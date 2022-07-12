Эстонский шеф-повар уже семь месяцев работает без зарплаты

По словам эстонского шеф-повара Орма Оя, повышение цен оказывает влияние как на клиентов, так и на персонал ресторана: если в прошлом году антрекот стоил 16 евро/кг, то на сегодняшний день цены на него достигают 34-38 евро, пишет Rus.ERR.