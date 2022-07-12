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Эстонский шеф-повар уже семь месяцев работает без зарплаты

rus.postimees.ee
Эстонский шеф-повар уже семь месяцев работает без зарплаты
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Ресторанный бизнес. Фото иллюстративное.
Ресторанный бизнес. Фото иллюстративное. Фото: Irina Sokolova

По словам эстонского шеф-повара Орма Оя, повышение цен оказывает влияние как на клиентов, так и на персонал ресторана: если в прошлом году  антрекот стоил 16 евро/кг, то на сегодняшний день цены на него достигают 34-38 евро, пишет Rus.ERR.

По словам шеф-повара, ресторанный бизнес переживает нелегкие времена - cебе Оя уже семь месяцев не выплачивал зарплату. "Я плачу зарплату работникам, оплачиваю счета, и мне уже ничего не остается", - признался он.

Между тем, несмотря на рост цен, рестораны от недостатка посетителей не страдают. В качестве причины высокой посещаемости ресторанов Оя отмечает снятие коронавирусных ограничений.

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