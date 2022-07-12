Мужчину, подозревающегося в убийстве иностранца, взяли под стражу

Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, отметив, что 23-летний Кирилл арестован на два месяца.

Ранее сообщалось, что в деле фигурировал и второй подозреваемый – 32-летний мужчина, но после проведения допросов следствие сочло, что к совершению убийства он не причастен.

В 13.30 в воскресенье полицейские задержали в таллиннском районе Ласнамяэ двоих мужчин, которых подозревают в убийстве человека в Старом городе Таллинна в субботу утром.

Около 12 часов в субботу в полицию поступило сообщение, что в съемной квартире в Старом городе найден труп 37-летнего иностранного гражданина. Полиция задержала двоих мужчин в возрасте 32 и 23 лет без действующих судимостей за преступления насильственного характера.

Руководитель группы службы по расследованию преступлений против личности Пыхьяской префектуры Элари Хаугас рассказал, что для следствия было важнее всего собрать вещественные доказательства, установить личности людей, которые последними общались с жертвой, и максимально точно восстановить ход событий.