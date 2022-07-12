Почему цена на электричество летом такая высокая?

Руководитель предприятия Enefit Power Андрес Вайнола сказал Postimees, что, во-первых, почти треть производственных мощностей финских и шведских АЭС сейчас находятся в ремонте.

«Вторая причина заключается в общем летнем ремонтно-профилактическом времени. И на нарвских электростанциях, например, три из семи блоков находятся в ремонте, а на выходных начнем летнее обслуживание четвертого блока. На этой неделе еще и очень средние условия с ветром», - прокомментировал Вайнола.

Он добавил, что и в других местах идет летний ремонт электростанций: «Крупнейшая в Финляндии угольная электростанция Мери-Пори находится до середины октября в резерве. Причиной является нехватка рабочей силы».

По словам Вайнола, цена на газ очень высокая, поскольку станции начали экономить газ, чтобы иметь достаточное количество на зиму. Русское электричество тоже ушло с рынков Балтии и Финляндии.

Пресс-секретарь Elering Эло Эллермаа сказала, что, по оценке аналитиков предприятия, важнейшей причиной того, почему цена на электричество на бирже поднимается так высоко, являются очень высокие цены на природный газ: «Это проблема всей Европы, и исходит она из агрессии России в Украине».

«В начале этой недели для покрытия потребления в нашем регионе нужно было запустить электростанции, использующие именно природный газ. Причиной тому стали несколько обстоятельств. По сравнению с выходными потребление увеличилось. Во-вторых, на обслуживании находятся многие электростанции с низкими производственными расходами: Олкилуото-1 в Финляндии (до 16 июля) и три сланцевых блока в Эстонии (профилактика закончится в конце июля)», - рассказала Эллермаа.

По ее словам, летом на электростанциях проводятся профилактические работы, и до конца лета их будет еще достаточно.