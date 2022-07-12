Эстонская полиция использует для поимки преступников устройства слежения китайского производства?

В начале недели Elu24 получил информацию от человека, который ранее попадал в сферу внимания полиции. За ним якобы следили с помощью устройств китайского производства, которые продает компания по обеспечению безопасности автомобилей Carcops. По словам источника, в двух случаях применялись похожие устройства, которые были установлены на автомобиле. Действительно ли эстонская полиция использует гаджеты китайского производства и не боится ли она утечки данных?

Менеджер по продажам Carcops Рихо Пихлакас говорит: «Наша компания уже десять лет ничего не заказывает в Китае, наша техника, как и полицейская, поставляется из Литвы».

Пихлакас добавил в своем комментарии: «Происхождение устройства GPS не имеет значения (Китай, Россия, Уганда). Независимо от того, кто их производит, электронные компоненты устройства в конечном счете в 99% случаев производятся в Китае».

Устройство слежения с сайта Carcops. Фото: Kuvatõmmis Carcopsi koduleheküljelt

На сайте компании есть сравнительная таблица цен других поставщиков услуг, и там указано, что их предложение - самое дешевое на рынке. Carcops предлагает на своем сайте бесплатное обслуживание на 30 дней? а в дальнейшем самый дешевый пакет можно будет приобрести за 9,90 евро в месяц плюс плата за установку. На домашней странице также представлены крупнейшие партнеры компании Carcops, а именно Barbora, Tradehouse, Coop, Citybee и Транспортный департамент.