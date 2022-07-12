В понедельник днем до портала Elu24 дошла информация, что эстонская полиция использует для слежки устройства китайского производства, дистрибьютором которых является компания по продаже автомобильной сигнализации Carcops. Менеджер по продажам компании прокомментировал ситуацию так: «Наши клиенты - из разных госструктур, как полиции, так и налогово-Таможенного департамента; разница в том, что они используют разные решения».
Эстонская полиция использует для поимки преступников устройства слежения китайского производства?
В начале недели Elu24 получил информацию от человека, который ранее попадал в сферу внимания полиции. За ним якобы следили с помощью устройств китайского производства, которые продает компания по обеспечению безопасности автомобилей Carcops. По словам источника, в двух случаях применялись похожие устройства, которые были установлены на автомобиле. Действительно ли эстонская полиция использует гаджеты китайского производства и не боится ли она утечки данных?
Менеджер по продажам Carcops Рихо Пихлакас говорит: «Наша компания уже десять лет ничего не заказывает в Китае, наша техника, как и полицейская, поставляется из Литвы».
Пихлакас добавил в своем комментарии: «Происхождение устройства GPS не имеет значения (Китай, Россия, Уганда). Независимо от того, кто их производит, электронные компоненты устройства в конечном счете в 99% случаев производятся в Китае».
На сайте компании есть сравнительная таблица цен других поставщиков услуг, и там указано, что их предложение - самое дешевое на рынке. Carcops предлагает на своем сайте бесплатное обслуживание на 30 дней? а в дальнейшем самый дешевый пакет можно будет приобрести за 9,90 евро в месяц плюс плата за установку. На домашней странице также представлены крупнейшие партнеры компании Carcops, а именно Barbora, Tradehouse, Coop, Citybee и Транспортный департамент.
На вопрос, сотрудничает ли полиция с компанией и использует ли их устройства для поимки преступников, менеджер Сarcops по продажам отвечает: «Наши клиенты из разных госструктур, как полиции, так и налоговой и таможни, разница в том, что они используют разные решения».
«В целом у нас нет простых пользователей, 99 процентов клиентов — это скорее бизнес-клиенты, у которых есть фургоны, курьерские службы, которым нужен контроль логистической стороны - где находятся автомобили», — говорит менеджер по продажам. Пихлакас рассказал Elu24, что устройства, продаваемые в Carcops, предназначены не для слежки, а в основном для улучшения логистики компании и учета рабочего времени.
Elu24 также запросил комментарий у Департамента полиции и погранохраны, от которого получил ответ, что в каждой патрульной машине есть компьютер с устройством GPS, и каждая машина видна на карте. Такая система важна для стража порядка, который передает информацию дальше патрулям. Чиновник говорит, что в случае подозрения о слежке, нужно обратиться в полицию, потому что незаконное преследование наказуемо, но полиция не будет раскрывать информацию, связанную с устройствами слежения, потому что она является конфиденциальной.
Присяжный адвокат бюро Triniti Маарья Пильд на вопрос, разрешено ли компании контролировать свои автомобили с помощью таких устройств, ответила, что важнейшим условием для их установки является то, что сотрудник знает об этом и был проинформирован о причинах, безопасности и целях использования данных.