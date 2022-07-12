В среду стоимость электроэнергии вырастет на 7,5 процентов

Самой высокой – 549,9 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в среду с 13 до 14 часов, а самой низкой – ранним утром с 3 до 4 часов, когда она составит 205,96 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электроэнергия в среду будет стоить 379,21 евро, что на 2 процента больше, чем в Эстонии. В Финляндии электроэнергия будет стоить сколько и в Эстонии, то есть, 371,7 евро за мегаватт-час.