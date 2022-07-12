Бывшие министры финансов Айвар Сыэрд (Партия реформ) и Мартин Хельме (EKRE) разошлись во мнениях о том, должно ли государство в условиях роста цен больше занимать и тратить или продолжать попытки придерживаться консервативной фискальной политики, пишет Rus.ERR.
Хельме предсказывает рост процентных ставок по кредитам до 10%
"В условиях инфляции рационально расходовать больше. Нет смысла держать резервы, тогда вы просто платите штраф со своих денег", - сказал Хельме в понедельник в передаче "Välistund" на радиостанции Vikerraadio, а также добавил, что в его бытность министром финансов в правительстве Юри Ратаса эстонское государство также брало кредиты, хотя и относительно меньше, чем другие европейские страны.
По словам Хельме, инфляция в 20% сродни налогу на благосостояние, когда благосостояние каждого человека урезается на 20%, но такая ситуация не может продолжаться очень долго, и вскоре правительствам придется затормозить расходы.
По прогнозу Хельме, процентные ставки по кредитам могут вырасти до 10%, и это будет иметь очень тяжелые последствия, например, для тех, кто платит жилищные кредиты, но и предприятия также могут столкнуться с проблемами. По мнению Хельме, ожидаемое уменьшение предложения денег и рост процентных ставок также будут иметь последствия для государственного бюджета.
Сыэрда сказал, что Хельме рисует ситуацию в слишком черных тонах, отметив, что данные о наполнении государственного бюджета Эстонии за первое полугодие показывают, что дефицит в этом году будет меньше прогноза и что дополнительный бюджет будет потрачен в меньшем объеме, чем первоначально предполагалось.
Сыэрд также заявил, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) очень медленно отреагировал на ускорение инфляции и не вмешался так быстро, как Федеральная резервная система США, а повышение процентных ставок, по его словам, в любом случае повлияет на государственные заимствования, а также на частный сектор.