Бывшие министры финансов Айвар Сыэрд (Партия реформ) и Мартин Хельме (EKRE) разошлись во мнениях о том, должно ли государство в условиях роста цен больше занимать и тратить или продолжать попытки придерживаться консервативной фискальной политики, пишет Rus.ERR.
Хельме предсказывает рост процентных ставок по кредитам до 10 процентов
"В условиях инфляции рационально расходовать больше. Нет смысла держать резервы, тогда вы просто платите штраф со своих денег", - сказал Хельме в понедельник в передаче "Välistund" на радиостанции Vikerraadio, а также добавил, что в его бытность министром финансов в правительстве Юри Ратаса эстонское государство также брало кредиты, хотя и относительно меньше, чем другие европейские страны.
По словам Хельме, инфляция в 20% сродни налогу на благосостояние, когда благосостояние каждого человека урезается на 20%, но такая ситуация не может продолжаться очень долго, и вскоре правительствам придется затормозить расходы.
По прогнозу Хельме, процентные ставки по кредитам могут вырасти до 10%, и это будет иметь очень тяжелые последствия, например, для тех, кто платит жилищные кредиты, но и предприятия также могут столкнуться с проблемами. По мнению Хельме, ожидаемое уменьшение предложения денег и рост процентных ставок также будут иметь последствия для государственного бюджета.
Сыэрда сказал, что Хельме рисует ситуацию в слишком черных тонах, отметив, что данные о наполнении государственного бюджета Эстонии за первое полугодие показывают, что дефицит в этом году будет меньше прогноза и что дополнительный бюджет будет потрачен в меньшем объеме, чем первоначально предполагалось.
Сыэрд также заявил, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) очень медленно отреагировал на ускорение инфляции и не вмешался так быстро, как Федеральная резервная система США, а повышение процентных ставок, по его словам, в любом случае повлияет на государственные заимствования, а также на частный сектор.