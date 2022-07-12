Эстонка стала в Италии жертвой кражи: "Общались с полицией через голосовой переводчик"

В июле жительница Таллинна Эве вместе с друзьями отправилась во французский курортный город Ментон. Маршрут арендованной машины пролегал через живописную Италию, и перед Францией было решено сделать остановку в Турине.

«Мы думали сделать остановку в большом торговом центре в Турине», — вспоминает Эве субботний полдень. По ее словам, они пробыли в торговом центре почти полтора часа, но за это время местные негодяи успели обнести их автомобиль. «Когда мы вернулись, то обнаружили, что заднее боковое стекло машины разбито. Было довольно страшно!»

По словам Эве, добычей преступников стали чемодан, одна большая и три маленькие спортивные сумки и компьютер женщины. «К счастью, остался один чемодан побольше», — сохраняет она позитивный настрой. Однако больше всего оан сожалеет о компьютере. «Он у меня был и персональным и рабочим компьютером с данными с 2006 года. Фотографии и все остальное исчезло», — говорит Эве, которая много лет занимается малым бизнесом.

Несмотря на якобы наличие двух очевидцев, полицию те вызывать не стали - в итоге группа туристов направилась к охраннику торгового центра. «Он был не очень любезен с нами. Сказал идти в полицию. Мы спросили, может ли он сам вызвать полицию, потому что там все говорят только по-итальянски. Мы общались через программу-переводчик. Он сказал, что в любом случае нужно идти в полицию».

На заправке машину очистили от осколков и поехали в полицейский участок. Однако больших результатов это не дало. «Полиция равнодушно составила заявление. Они сказали, что особой надежды вернуть вещи нет, потому что воры наверняка поменяли номера на автомобилях, на которых они ехали», — говорит Эве, все еще пребывающая в замешательстве из-за того, что полиция даже не удосужилась осмотреть машину.

Окно машины временно заклеили картоном и пленкой и продолжили путь. «Как-то нужно добраться домой… Отсюда 2 700 километров до дома», — отмечает Эве.