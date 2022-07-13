Его убили дома у матери. Волонтер из Луганска Саныч, работавший без руки и ноги

Со временем хозяйство разрослось настолько, что пришлось взять на работу помощников. Местная детвора постоянно клубилась во дворе фермы, помогая пасти овец и коз. Для расширения производства пришлось брать кредит в банке. Позже были разногласия с бизнес-партнерами и переезд в Черкасскую область. В результате Саныч решил вернуться к матери под Северодонецк, где и жил последние пару лет, активно участвуя в патриотической деятельности.

Смерть патриота

Не только Горовой, но и множество других людей, знавших Кононова, склоняются именно к этой версии убийства. Настолько сильна по отношению к Санычу была ненависть в среде маргинализированных адептов русского мира, так и не нашедших себя в Украине. Саныча действительно любили и ненавидели одновременно. На Луганщине его могли убить только за вышиванки, которые он носил в качестве повседневной одежды. В этом смысле он был абсолютно целостной личностью. Его проукраинская позиция была крепка, как бетон Донецкого аэропорта. Но Саныч не мог защитить себя от предательского нападения ночью. Единственное, о чем он всегда сожалел, что не имеет хотя бы пары гранат под рукой. Чтобы в день, когда за ним придут, забрать с собой троих, а лучше – пятерых врагов.