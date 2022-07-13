Российско-украинская война для каждого гражданина Украины превратилась в некий смертельный калейдоскоп. Настало время, когда оплакивать погибших уже просто не успеваешь – счет идет на десятки тысяч жизней. Но вдвойне больно, когда читаешь некролог о ком-то из твоего ближайшего окружения.
Его убили дома у матери. Волонтер из Луганска Саныч, работавший без руки и ноги
Хочу рассказать об Александре Кононове. Для друзей он был просто Санычем, который, будучи человеком с ограниченными возможностями, не побоялся выступить за Украину еще 2014 году, за что чуть не поплатился жизнью. Этнический русский, Александр носил вышиванку как повседневную одежду и никогда не изменял своим убеждениям.
Просто Саныч
13 марта в доме своей матери под Северодонецком был убит Александр Кононов. Эта смерть прошла практически незамеченной. Но в любое другое время насильственная гибель украинского волонтера, бывшего узника луганских пророссийских боевиков, вызвала бы целый шквал в прессе. Только не на этот раз.
Я знал Саныча. Именно так его называли люди из близкого окружения. Он был одним из тех немногих настоящих людей с большой буквы, от которых я заряжался оптимизмом и жизненной энергией, которой у него было более чем достаточно. А еще из козьего молока он делал самый вкусный сыр, который я когда-либо пробовал. Но это было потом.
А вначале его жизнь мало чем отличалась от жизни рядовых граждан СССР. Родился в Луганской области, вырос у мамы в селе Боровское под Северодонецком, присматривал за младшими братом и сестрой. Окончив профессионально-техническое училище, искал себя во многих профессиях.
Работал водителем-экспедитором на грузовике, реализатором мяса и риэлтором в агентстве недвижимости. Во время работы на лесопилке Саныча затянуло в дробилку, и он лишился руки и ноги.
От полученных травм Кононов чуть не умер, пережил клиническую смерть. Но, видимо, у бога были на него другие планы. После выздоровления Александр стал подыскивать дом в сельской местности. Очевидно, картины из далекого и беззаботного детства не давали ему покоя. Он часто говорил, что видел себя больше хозяином на земле, чем ячейкой общества в урбанизированном промышленном мегаполисе.
В 2012 году Александр с женой Викторией переехал жить в село Вороново, в восьми километрах от Северодонецка. Постепенно хозяйство обросло козами, пошел первый сыр, который быстро обрел популярность среди местных жителей. В любое другое время Саныч стал бы успешным фермером и, скорее всего, зарегистрировал бы свою торговую марку. Но весной 2014-го Донбасс окунулся в хаос. Кононов не пошел по пути коллаборанта, а по мере своих сил и возможностей начал помогать армии Украины.
Удушающий плен
22 июля 2014 года фиолетовая газель Кононова с крымскими номерами, полная одежды и провизии для бойцов, с двумя десятками топографических карт, с посылками, в которых были бронежилеты и телефоны, завернула не на тот блокпост. Это джекпот, подумали боевики ЛНР, ни секунды не сомневаясь, что в их сети попались коварные диверсанты. После избиения, имитации расстрелов и издевательств над супругой на глазах у мужа семью Кононовых кинули «на подвал» (так в Украине говорят о тех, кто попал в плен в Донецке-Луганске – прим. ред.). С этого момента начались долгие 98 дней плена.
Но даже находясь в плену, Саныч оставался верен себе. Были периоды, когда женщин и мужчин держали в одной камере независимо от причины задержания. В один из таких дней, вернее, ночей, в камере площадью около 12 квадратных метров оказалось 39 человек. Приток воздуха был лишь через небольшую щель в двери. По свидетельствам очевидцев, было невыносимо жарко, и после того как закрывали дверь, нормально дышалось лишь первые 15 минут. Кононов поднял шум, требуя открыть дверь. Мужчины-сокамерники просили его успокоиться, не то будет хуже, но Саныч был неумолим. В результате боевики приоткрыли двери для проветривания и поставили часового.
Нежданная свобода
После месяца содержания в изоляторе супружескую пару перевели «на подвал» в комендатуру, в помещение бывшей областной администрации, где всем заправляли профессиональные российские военные. Очевидно, им было не до пленных волонтеров, и с того момента отношение к паре стало откровенно потребительским – их начали использовать как бесплатную рабочую силу.
Спасение пришло откуда не ждали. Викторию отправили на уборку в приемную коменданта, где она случайно встретила переговорщиков – руководителей луганского Союза ветеранов Афганистана, и обратилась к ним за помощью. Они пообещали помочь, и уже через десять дней пара была на свободе.
И снова сыр
После освобождения Кононовы продолжили заниматься волонтерством, а через год Саныч переехал в Житомирскую область, решив восстановить поголовье молочных коз и заняться сыроварением. Знакомый из Житомирской области помог запустить ферму, и превосходный козий сыр от Саныча начал радовать украинцев вплоть до Киевской области. Саша бывал со своим продуктом на разных ярмарках, его любили журналисты, и он отвечал им взаимностью.
Со временем хозяйство разрослось настолько, что пришлось взять на работу помощников. Местная детвора постоянно клубилась во дворе фермы, помогая пасти овец и коз. Для расширения производства пришлось брать кредит в банке. Позже были разногласия с бизнес-партнерами и переезд в Черкасскую область. В результате Саныч решил вернуться к матери под Северодонецк, где и жил последние пару лет, активно участвуя в патриотической деятельности.
Смерть патриота
13 марта неизвестные ворвались в дом в селе Боровское под Северодонецком. Выбили двери и расстреляли Сашу в упор, в его же инвалидной коляске. Мать Кононова тогда ночевала у соседки. Определить, кто совершил убийство, сейчас практически невозможно.
Село Боровское в эти дни – арена сражений за Северодонецк. Ни о каком расследовании не может быть и речи.
Но версий всего две, считает давний друг Саныча и волонтер Руслан Горовой: это либо работа ДРГ (Диверсионно-разведывательная группа), которая лесами пробралась в село; либо ненавидевшие его соседи, которые восемь лет ждали пришествия русских.
Не только Горовой, но и множество других людей, знавших Кононова, склоняются именно к этой версии убийства. Настолько сильна по отношению к Санычу была ненависть в среде маргинализированных адептов русского мира, так и не нашедших себя в Украине. Саныча действительно любили и ненавидели одновременно. На Луганщине его могли убить только за вышиванки, которые он носил в качестве повседневной одежды. В этом смысле он был абсолютно целостной личностью. Его проукраинская позиция была крепка, как бетон Донецкого аэропорта. Но Саныч не мог защитить себя от предательского нападения ночью. Единственное, о чем он всегда сожалел, что не имеет хотя бы пары гранат под рукой. Чтобы в день, когда за ним придут, забрать с собой троих, а лучше – пятерых врагов.
Они встречают смерть
Был ли русский по происхождению Александр Кононов украинцем? Однозначно да! Он был даже более украинцем, чем многие из нас по национальности, взглядам даже родному языку. Он был украинцем там, где за это расстреливают. И сейчас такие, как он, день за днем уходят тихо, без резонанса в обществе.
Где-то упала мина, где-то снаряд из БТРа влетел в чью-то комнату, где-то оккупанты выбили двери и ворвались в дом. Каждый из таких людей уходит по-своему.
Среди всего этого кошмара обнадеживает лишь одно обстоятельство: еще никогда украинский народ не был настолько един в мнениях относительно своего прошлого, настоящего и будущего. Жители Украины уже не повторяют ошибок своих предков начала XX века, когда из-за политических распрей Украина не могла противостоять внешним угрозам и в итоге была оккупирована Советской Россией. А сейчас Украина даже более едина, чем была в 2014 году. И это значит, что гибель Саныча не напрасна.
Комментарий
Саныч погиб как настоящий мужчина
РУСЛАН ГОРОВОЙ, друг Александра Кононова
Естественно, Саня оказался в самом центре боевых действий. Он рассказывал, как их кроют "Градами", как его мать под обстрелами ходила на блокпост, относила еду бойцам и не хотела уходить оттуда, несмотря на постоянный огонь. Он рассказывал, как 12 километров на костылях ходил в Северодонецк за сигаретами. Представляете, да?
Я не хочу говорить то, чего не знаю. Но знаю лишь то, что Саня остался дома, мама пошла к подруге, а с утра они увидели выбитые двери и Саню, застреленного в коляске. Что случилось, как это случилось, не так уж важно. Это либо ДРГ, либо какие-то соседи, которые ждали русского мира, а потом пришли и убили. Саша был очень острый на язык, правдоруб и правдолюб, правда для него – закон. И для него было неважно, занимает ли человек высокую должность или просто сильнее его, Саныч всегда говорил правду в глаза. И он ушел как настоящий мужчина.