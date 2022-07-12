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На улице найден окровавленный человек: пострадавший рассказал, что на него напала большая компания

Марко Суурмяги / Sakala
На улице найден окровавленный человек: пострадавший рассказал, что на него напала большая компания
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Утром перед редакцией Sakala можно было увидеть лужу крови, кровь была также на окнах и двери.
Утром перед редакцией Sakala можно было увидеть лужу крови, кровь была также на окнах и двери. Фото: Marko Suurmägi

В ночь на вторник на Тартуской улице в центре Вильянди сидел окровавленный мужчина. Полицейскому, который его нашел, он рассказал, что на него напали на улице. Полицейские проверяют правдивость этой истории.

Окровавленному человеку была оказана первая помощь медиками скорой помощи, его раны были перевязаны, серьезных травм не обнаружено. Версию пострадавшего о случившемся нужно проверить, поскольку есть основания в ней сомневаться.

По словам пострадавшего, посреди ночи на него напало большое количество мужчин, они избили его. Сама жертва – старый знакомый полиции.

Полиция просит всех, кому довелось увидеть драку или ссору в центре Вильянди в ночь на вторник, сообщить об этом в Вильяндиское отделение полиции.

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