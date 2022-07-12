В ночь на вторник на Тартуской улице в центре Вильянди сидел окровавленный мужчина. Полицейскому, который его нашел, он рассказал, что на него напали на улице. Полицейские проверяют правдивость этой истории.
На улице найден окровавленный человек: пострадавший рассказал, что на него напала большая компания
На улице найден окровавленный человек: пострадавший рассказал, что на него напала большая компания
Окровавленному человеку была оказана первая помощь медиками скорой помощи, его раны были перевязаны, серьезных травм не обнаружено. Версию пострадавшего о случившемся нужно проверить, поскольку есть основания в ней сомневаться.
По словам пострадавшего, посреди ночи на него напало большое количество мужчин, они избили его. Сама жертва – старый знакомый полиции.
Полиция просит всех, кому довелось увидеть драку или ссору в центре Вильянди в ночь на вторник, сообщить об этом в Вильяндиское отделение полиции.