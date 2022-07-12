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Эстонские ученые производят топливо из пластиковых отходов

rus.postimees.ee
Эстонские ученые производят топливо из пластиковых отходов
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Фото: Allan Vool

На этой неделе на крупнейшем европейском исследовательском форуме в Нидерландах эстонские ученые представят технологии будущего, которые играют важную роль в достижении зеленой революции и устойчивого развития в Эстонии, Европе и других частях мира.

Например, исследователи из Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета разработали метод производства топлива, используя пластиковые отходы вместе с горючим сланцем. Это поможет сократить как потребление горючего сланца, так и количество пластиковых отходов. Совместная переработка горючего сланца и других материалов также была отмечена в прошлом году титулом «разработка года TalTech».

По словам представителей TalTech, топливо можно производить с помощью разработанного в Эстонии специального процесса пиролиза, подходящего для горючего сланца, то есть нагревая материал в закрытой реторте без доступа воздуха. В результате совместного пиролиза вырабатывается газ, нефть и твердый остаток (полукокс), которые могут найти практическое применение в энергетике, химической промышленности или производстве строительных материалов.

Особенность развития проекта заключается в том, что совместный пиролиз горючего сланца и отходов уже сегодня может применяться в сланцевой промышленности Эстонии и не требует нового оборудования. Материалы, используемые при совместном пиролизе, как правило, не нуждаются в предварительной сортировке, очистке или промывке, поэтому метод эффективен и не требует дополнительной энергии.

В этом году в европейской столице науки Лейдене свои достижения представят также Эстонский университет естественных наук, Таллиннский университет, Тартуский университет и Эстонская академия художеств. Посетителям расскажут о еде будущего, экологичной косметике, топливном производстве новой эры и переработке отходов швейной промышленности.

Упомянутые проекты будут представлены на стенде Эстонской научной ярмарки в рамках инициативы Research in Estonia. Крупнейший в Европе междисциплинарный научный форум EuroScience Open Forum пройдет с 13 по 16 июля.

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