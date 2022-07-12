Хотя нынешняя экономическая ситуация вовсе не плоха, эксперты ожидают ее ухудшения через шесть месяцев, выясняется из недавнего обзора Эстонского института конъюнктуры (EKI).
Экономические эксперты прочат ухудшение ситуации через полгода: "Пока мы в фазе спада, но движемся к кризису"
Директор института Марье Йозинг оценивает экономическую ситуацию в Эстонии как неплохую. «Потребление продолжается, экспорт хороший, налоги поступают хорошо», — перечислила Йозинг.
Однако через полгода ситуация будет значительно хуже, чем сейчас. В исследовании не было ни одного эксперта, который считал бы, что через полгода положение экономики будет лучше нынешнего.
Если сейчас ситуация с частным потреблением лучше, чем с инвестициями, то в полугодичной перспективе ситуация с частным потреблением также ухудшится. Реальная заработная плата снизится. По словам Йозинг, экономического кризиса пока нет, но мы находимся в фазе спада и движемся в сторону кризиса. Несмотря на это, EKI ожидает однопроцентного экономического роста в этом году.
Главной проблемой для компаний по-прежнему остается нехватка квалифицированной рабочей силы. В качестве новой проблемы добавилась неблагоприятная среда для иностранных инвесторов.
По словам Йозинг, в этом нет ничего удивительного. Цены на энергоносители стремительно растут, что, в свою очередь, ухудшает конкурентоспособность компаний, и причину нужно искать в одной из соседних с нами стран.
В июне положение предпринимателей было неплохим, отмечает Йозинг. Компании промышленного, коммерческого и строительного секторов также ожидают роста оборота в ближайшие три месяца, но темпы этого роста должны снизиться. Спрос в странах-партнерах также остался, но уверенность в экономике упала. Экономическая уверенность продолжает снижаться и в Эстонии. Хотя спрос сохраняется, все наши страны-партнеры признают, что продавать стало труднее, а факторы производства подорожали. «Если на экспортных рынках ситуация осложнилась, то и нашим предпринимателям стало труднее», — сказала Йозинг.
Заказов в строительстве - на пять месяцев вперед
Проблемы строительного сектора в первую очередь связаны с ростом цен на факторы производства. Беспокоит предпринимателей и то, что с государством не достигнуто никаких договоренностей, многие объекты аннулированы. В то же время у строительных компаний есть пятимесячный портфель заказов, что, по словам Йозинг, является очень хорошим показателем и всего на один месяц меньше, чем в прошлом году.
Доступность материалов не является такой большой проблемой, как раньше, зато серьезной проблемой в строительстве стали трудовые ресурсы. «Во всех секторах экономики Эстонии ощущается нехватка рабочей силы», — сказала Йозинг.
Чувство уверенности потребителей падает
По словам Йозинг, наибольшее падение произошло в чувстве уверенности потребителей, и нет ни одной потребительской группы, где этот показатель был бы положительным.
Йозинг отметила, что увеличилось число людей, которые говорят, что используют ранее накопленные сбережения, чтобы прожить. Если раньше такие люди составляли несколько процентов, то теперь 26% признались в использовании сбережений.
Цены на продовольственные товары выросли за год на 18 процентов, такого роста не было никогда. Поскольку продукты питания очень важны для людей, такое значительное повышение цен оказывает значительное влияние на потребителей. В то же время, по словам Йозинг, продукты питания позволяют потребителю быть гибкими: можно выбирать между готовой едой или приготовлением самостоятельно, можно купить мясо или зерно.
«Если судить по популярности Wolt и Bolt, многие люди еще не поняли, что еда стала дороже. Или их доходы таковы, что они могут себе это позволить», — сказала Йозинг.