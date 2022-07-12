Экономические эксперты пророчат ухудшение ситуации через полгода: «Пока мы в фазе спада, но движемся к кризису»

Директор института Марье Йозинг оценивает экономическую ситуацию в Эстонии как неплохую. «Потребление продолжается, экспорт хороший, налоги поступают хорошо», — перечислила Йозинг.

Однако через полгода ситуация будет значительно хуже, чем сейчас. В исследовании не было ни одного эксперта, который считал бы, что через полгода положение экономики будет лучше нынешнего.

Если сейчас ситуация с частным потреблением лучше, чем с инвестициями, то в полугодичной перспективе ситуация с частным потреблением также ухудшится. Реальная заработная плата снизится. По словам Йозинг, экономического кризиса пока нет, но мы находимся в фазе спада и движемся в сторону кризиса. Несмотря на это, EKI ожидает однопроцентного экономического роста в этом году.

Главной проблемой для компаний по-прежнему остается нехватка квалифицированной рабочей силы. В качестве новой проблемы добавилась ​​неблагоприятная среда для иностранных инвесторов.

По словам Йозинг, в этом нет ничего удивительного. Цены на энергоносители стремительно растут, что, в свою очередь, ухудшает конкурентоспособность компаний, и причину нужно искать в одной из соседних с нами стран.