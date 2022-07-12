ЕС заблокировал активы российских олигархов почти на 14 миллиардов евро

С начала агрессивной войны России против Украины страны Евросоюза заморозили роскошные яхты, недвижимость и другие активы российских олигархов на сумму около 13,8 млрд евро. Олигархи и организации, подпадающие под санкции, больше не имеют доступа к ним, заявил во вторник, 12 июля, комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в кулуарах встречи ЕС в Праге.

При этом, сообщает агентство dpa, он обратил внимание на то, что большая часть замороженных активов - свыше 12 млрд евро - приходится лишь на пять государств-членов. Бельгийский политик отказался называть эти государства, отметив только, что другим странам содружества необходимо сделать то же самое.