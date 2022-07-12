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ЕС заблокировал активы российских олигархов почти на 14 миллиардов евро

Deutsche Welle
ЕС заблокировал активы российских олигархов почти на 14 миллиардов евро
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Российская яхта Valerie, задержанная в Испании, может быть связана с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.
Российская яхта Valerie, задержанная в Испании, может быть связана с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Фото: LLUIS GENE/AFP/Scanpix

Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс обратил внимание, что большая часть замороженных активов - более 12 млрд евро - приходится лишь на пять государств Евросоюза, передает DW.

С начала агрессивной войны России против Украины страны Евросоюза заморозили роскошные яхты, недвижимость и другие активы российских олигархов на сумму около 13,8 млрд евро. Олигархи и организации, подпадающие под санкции, больше не имеют доступа к ним, заявил во вторник, 12 июля, комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в кулуарах встречи ЕС в Праге.

При этом, сообщает агентство dpa, он обратил внимание на то, что большая часть замороженных активов - свыше 12 млрд евро - приходится лишь на пять государств-членов. Бельгийский политик отказался называть эти государства, отметив только, что другим странам содружества необходимо сделать то же самое.

С началом вторжения России в Украину ЕС внес ряд российских олигархов в санкционный список, обвинив их в поддержке войны. В начале марта было создано специальное подразделение Евросоюза, призванное улучшить сотрудничество государств-членов по поиску активов олигархов. В конце мая Еврокомиссия предложила ужесточить правила на случай, если олигархи и другие лица из санкционного списка попытаются обойти санкции. В этом случае их имущество может быть конфисковано. Страны ЕС уже одобрили это предложение. Кроме того, рассматривается возможность передать замороженные активы для восстановления разрушенной войной Украины.

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