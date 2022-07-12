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Фото ⟩ В Таллинне столкнулись Mercedes-Benz, Škoda и Porsche

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Брита-Мария Алас
В Таллинне столкнулись Mercedes-Benz, Škoda и Porsche
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Авария на перекрестке Меривялья и Раннику-теэ.
Авария на перекрестке Меривялья и Раннику-теэ. Фото: Tõnis Raid

Сегодня, 12 июля, днем ​​в Пирита в Меривялья произошла тройная авария с участием автомобилей Porsche, Škoda и Mercedes-Benz. По словам очевидца, ДТП произошло из-за игнорирования запрещающего движение сигнала светофора.

Полиция также выехала на место происшествия и собрала показания очевидцев. По словам очевидца, Škoda и Mercedes-Benz на красный сигнал светофора промчались через перекресток, после чего оба столкнулись с Porsche.

Фото: Tõnis Raid

В полиции рассказали, что в трех автомобилях находились в общей сложности четыре человека, которые были осмотрены медиками скорой помощи и не нуждались в госпитализации. Полиция помогала организовать движение, а спасатели устранили риск возгорания автомобилей.

Участники аварии сами обратятся в страховые фирмы. 

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