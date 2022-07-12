Экс-одноклубник Федотова заявил, что топор занесен и над другими игроками

«Мы все спрятались в свои домики, со своими проблемками, не слышал, не видел, главное — не со мной… Вот и наш спортивный круг молчком. Давайте по-честному, завтра с любым может произойти подобная ситуация, а особенно молодых ребят касается, которые будут прославлять наш хоккей за границей и защищать наш флаг на разных соревнованиях. По-любому мне скажут «не лезь не в свое дело, занимайся своим хоккеем», но и Федот хочет заниматься своим хоккеем, только и всего. Но кто-то где-то так не считает», — написал Панин.