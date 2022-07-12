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Экс-одноклубник Федотова заявил, что топор занесен и над другими игроками

rus.postimees.ee
Экс-одноклубник Федотова заявил, что топор занесен и над другими игроками
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Иван Федотов.
Иван Федотов. Фото: ANNEGRET HILSE

Бывший одноклубник Федотова Григорий Панин призвал ФХР, КХЛ и хоккеистов заступиться за вратаря сборной России, поскольку подобная ситуация может произойти с любым, пишет РБК

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин заявил, что ситуация с призывом в армию вратаря сборной России и клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Ивана Федотова является прецедентом и спортивный мир должен помочь хоккеисту продолжить карьеру. Об этом Панин написал в Instagram.

«Мы все спрятались в свои домики, со своими проблемками, не слышал, не видел, главное — не со мной… Вот и наш спортивный круг молчком. Давайте по-честному, завтра с любым может произойти подобная ситуация, а особенно молодых ребят касается, которые будут прославлять наш хоккей за границей и защищать наш флаг на разных соревнованиях. По-любому мне скажут «не лезь не в свое дело, занимайся своим хоккеем», но и Федот хочет заниматься своим хоккеем, только и всего. Но кто-то где-то так не считает», — написал Панин.

По его словам, ситуация с Федотовым — прецедент для всех.

«Лига, профсоюз (если он есть), федерация и мы, спортсмены, как минимум должны помочь Ване продолжить карьеру, защищая наш национальный и клубный флаг», — заявил Панин.

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