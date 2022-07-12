Бывший одноклубник Федотова Григорий Панин призвал ФХР, КХЛ и хоккеистов заступиться за вратаря сборной России, поскольку подобная ситуация может произойти с любым, пишет РБК.
Экс-одноклубник Федотова заявил, что топор занесен и над другими игроками
Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин заявил, что ситуация с призывом в армию вратаря сборной России и клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Ивана Федотова является прецедентом и спортивный мир должен помочь хоккеисту продолжить карьеру. Об этом Панин написал в Instagram.
«Мы все спрятались в свои домики, со своими проблемками, не слышал, не видел, главное — не со мной… Вот и наш спортивный круг молчком. Давайте по-честному, завтра с любым может произойти подобная ситуация, а особенно молодых ребят касается, которые будут прославлять наш хоккей за границей и защищать наш флаг на разных соревнованиях. По-любому мне скажут «не лезь не в свое дело, занимайся своим хоккеем», но и Федот хочет заниматься своим хоккеем, только и всего. Но кто-то где-то так не считает», — написал Панин.
По его словам, ситуация с Федотовым — прецедент для всех.
«Лига, профсоюз (если он есть), федерация и мы, спортсмены, как минимум должны помочь Ване продолжить карьеру, защищая наш национальный и клубный флаг», — заявил Панин.