С появлением туристов в Пярнумаа сократилось количество беженцев

В Пярну количество временно размещенных беженцев сократилось из-за пика туристического сезона. Специалист по кризисной коммуникации Департамента социального страхования Кейу Вирро объяснила, что, прежде всего, департамент отправляет беженцев в свободные номера гостиниц.

Но что стало с теми, кто выехал из гостиницы? Такой информацией департамент не располагает, поскольку беженцы не обязаны сообщать об этом чиновникам.

На этой неделе было сказано, что между самоуправлениями намереваются распределить полтора миллиона евро, чтобы города и волости могли нанять дополнительных работников.

Заместитель старейшины волости Тори Прийт Руут сказал, что до сих пор здесь получалось справляться с имеющимся персоналом, и сейчас волость не планирует нанимать дополнительных работников.