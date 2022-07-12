Профессор ТТУ рассказал, когда остановится рост цен на энергоносители

Обзор рынка газа, опубликованный Международным энергетическим агентством в июле, прогнозирует падение цен на газ, но Конист считает прогноз слишком оптимистичным, пишет Rus.ERR.

"Пока идет война, относительно невозможно предсказать, что будет с этим ценами. Когда война закончится, системный дефицит и нехватка энергии больше не будут проблемой - тогда и цены не смогут больше расти так стремительно", - отмечает он.