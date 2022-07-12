Рост цен на энергоносители прекратится, когда закончится война на территории Украины, считает профессор энергетики Таллиннского технического университета Алар Конист.
Профессор ТТУ рассказал, когда остановится рост цен на энергоносители
Профессор ТТУ рассказал, когда остановится рост цен на энергоносители
Обзор рынка газа, опубликованный Международным энергетическим агентством в июле, прогнозирует падение цен на газ, но Конист считает прогноз слишком оптимистичным, пишет Rus.ERR.
"Пока идет война, относительно невозможно предсказать, что будет с этим ценами. Когда война закончится, системный дефицит и нехватка энергии больше не будут проблемой - тогда и цены не смогут больше расти так стремительно", - отмечает он.
Он признал, что восстановить деловые отношения с Россией на прежнем уровне из соображений энергетической безопасности, конечно же, невозможно, а инвестиции, сделанные для замены российских энергоносителей, впоследствии должны будут окупиться более высокими ценами на энергию.
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