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Суд США разрешил обвиняемому в нападении на Капитолий поехать в Эстонию

Андрес Эйнманн
Суд США разрешил обвиняемому в нападении на Капитолий поехать в Эстонию
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Протестующие в Капитолии. 6 января 2021 года.
Протестующие в Капитолии. 6 января 2021 года. Фото: SAUL LOEB/AFP/Scanpix

В США суд штата Южная Каролина разрешил студенту, обвиняемому в нападении на Капитолий, поехать в Эстонию, хотя суд низшей инстанции запретил это.

Студент военного колледжа «Цитадель» в Южной Каролине Элиас Иризарри получил стипендию на трехнедельную поездку в Эстонию для знакомства с Центром киберзащиты НАТО. Поездка продлится с 11 по 31 июля.

Поскольку молодого человека обвиняют в участии в нападении на Капитолий 6 января 2021 года, федеральный судья Таня Чуткан в мае приняла решение не пускать Ирисарри в Эстонию.

«Ему предъявлено обвинение по самому серьезному и противоречивому делу в нашей стране за последние сто лет. Я не позволю ему в течение трех недель без надзирателя знакомиться с объектами кибербезопасности НАТО», — заявила Чуткан в мае.

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