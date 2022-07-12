Суд США разрешил обвиняемому в нападении на Капитолий поехать в Эстонию

Студент военного колледжа «Цитадель» в Южной Каролине Элиас Иризарри получил стипендию на трехнедельную поездку в Эстонию для знакомства с Центром киберзащиты НАТО. Поездка продлится с 11 по 31 июля.

Поскольку молодого человека обвиняют в участии в нападении на Капитолий 6 января 2021 года, федеральный судья Таня Чуткан в мае приняла решение не пускать Ирисарри в Эстонию.