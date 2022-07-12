Принято решение о присоединении Хорватии к еврозоне, новые монеты вызвали много споров

«Сегодня Совет принял три последних подзаконных акта, которые необходимы для того, чтобы Хорватия стала членом зоны евро с начала следующего года», – говорится в коммюнике, опубликованном во вторник ЕС.

В нем отмечается, что один из актов устанавливает обменный курс нынешней хорватской валюты – куны – на уровне 7,53450 кун за один евро.

Министр финансов Хорватии Здравко Марич в эфире хорватской телерадиокомпании ХРТ назвал этот день великим для страны. По его словам, вступление Хорватии в еврозону – это хорошо не только для Хорватии, но и для всей еврозоны.

«Я хотел бы поздравить моего коллегу Здраво Марича и всю Хорватию с тем, что страна стала двадцатой, вступившей в зону евро. Принятие евро – это ответственное политическое решение. Хорватия успешно реализовала все необходимые экономические критерии, и там с 1 января 2023 года начнет хождение евро», – заявил в свою очередь министр финансов председательствующей сейчас в ЕС Чехии Збынек Станюра.

В начале июня Еврокомиссия решила, что Хорватия соответствует критериям, необходимым для перехода на общеевропейскую валюту с 1 января 2023 года. Месяцем позже депутаты Европейского парламента дали согласие на запрос Хорватии о присоединении к зоне евро с начала будущего года.

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