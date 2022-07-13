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Лавли Перлинг ⟩ Коалиция родилась в страхе

Лавли Перлинг
, главный эксперт проектов Эстонского центра Восточного партнерства
Коалиция родилась в страхе
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Лавли Перлинг.
Лавли Перлинг. Фото: Tairo Lutter

Схема JOKK запустилась, критика и вопросы были, но мало. Аргумент о том, что пусть так, главное, чтобы EKRE не попала в правительство, зазвучал в обсуждениях. Это правда, нам очень не хотелось бы видеть непригодную для вхождения во власть партию, которая уже показала свое лицо, однажды придя к власти.

Схема JOKK запустилась, критика и вопросы были, но мало. Аргумент о том, что пусть так, главное, чтобы EKRE не попала в правительство, зазвучал в обсуждениях. Это правда, нам очень не хотелось бы видеть непригодную для вхождения во власть партию, которая уже показала свое лицо, однажды придя к власти.

В общем, это была новая ситуация с точки зрения государственного права, ведь уже было однопартийное правительство меньшинства, а альтернатива в виде EKREIKE (коалиции EKRE, «Отечества» и Центристской партии) все-таки выглядела страшной и пугающей. Вот так произошло под видом ремонтной поправки замена несущих конструкций.

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