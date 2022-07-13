Лавли Перлинг ⟩ Коалиция родилась в страхе

Схема JOKK запустилась, критика и вопросы были, но мало. Аргумент о том, что пусть так, главное, чтобы EKRE не попала в правительство, зазвучал в обсуждениях. Это правда, нам очень не хотелось бы видеть непригодную для вхождения во власть партию, которая уже показала свое лицо, однажды придя к власти.