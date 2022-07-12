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Фото ⟩ Руками не трогать: на побережье обнаружили неизвестное вещество

rus.postimees.ee
Руками не трогать: на побережье обнаружили неизвестное вещество
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Загрязнение на Хийумаа.
Загрязнение на Хийумаа. Фото: Keskkonnaamet

Департамент по охране окружающей среды сообщил, что к северному побережью полуострова Кыпу на протяжении примерно 20 километров прибило комки серого цвета размером с кулак и меньше.

Руководитель Хийумааского бюро по надзору Департамента по охране окружающей среды Марек Пылд сказал, что на северном побережье полуострова Кыпу от Ристна до пляжа Палли обнаружено загрязнение серым липким веществом. В меньшей степени загрязнение есть также в зоне отдыха RMK на пляже Калесте на южной стороне полуострова.

Загрязнение на Хийумаа. 
Загрязнение на Хийумаа. Фото: Keskkonnaamet

«На пляже стоит быть бдительным, поскольку сероватые комки прилипают и сильно пачкают, а мыло или средство для мытья посуды мало чем помогут», — предупредил руководитель Хийумааского бюро по надзору Департамента по охране окружающей среды.

«Образцы вещества взяты и отправлены в лабораторию, результаты можно ждать через несколько дней. На данный момент сложно предположить, что это может быть, но в любом случае стоит избегать контакта с этим веществом», — посоветовал Пылд.

Поэтому не рекомендуется идти в море на северном побережье полуострова Кыпу с маленькими детьми или домашними животными.

Что будут делать дальше с загрязнением, которое прибило к полуострову Кыпу, будет решаться в сотрудничестве с волостной управой Хийумаа, Департаментом по охране окружающей среды и Спасательным департаментом после того, как из лаборатории придут результаты анализов.

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