Департамент по охране окружающей среды сообщил, что к северному побережью полуострова Кыпу на протяжении примерно 20 километров прибило комки серого цвета размером с кулак и меньше.
Фото ⟩ Руками не трогать: на побережье обнаружили неизвестное вещество
Руководитель Хийумааского бюро по надзору Департамента по охране окружающей среды Марек Пылд сказал, что на северном побережье полуострова Кыпу от Ристна до пляжа Палли обнаружено загрязнение серым липким веществом. В меньшей степени загрязнение есть также в зоне отдыха RMK на пляже Калесте на южной стороне полуострова.
«На пляже стоит быть бдительным, поскольку сероватые комки прилипают и сильно пачкают, а мыло или средство для мытья посуды мало чем помогут», — предупредил руководитель Хийумааского бюро по надзору Департамента по охране окружающей среды.
«Образцы вещества взяты и отправлены в лабораторию, результаты можно ждать через несколько дней. На данный момент сложно предположить, что это может быть, но в любом случае стоит избегать контакта с этим веществом», — посоветовал Пылд.
Поэтому не рекомендуется идти в море на северном побережье полуострова Кыпу с маленькими детьми или домашними животными.
Что будут делать дальше с загрязнением, которое прибило к полуострову Кыпу, будет решаться в сотрудничестве с волостной управой Хийумаа, Департаментом по охране окружающей среды и Спасательным департаментом после того, как из лаборатории придут результаты анализов.