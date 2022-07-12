Фото ⟩ Руками не трогать: на побережье обнаружили неизвестное вещество

Руководитель Хийумааского бюро по надзору Департамента по охране окружающей среды Марек Пылд сказал, что на северном побережье полуострова Кыпу от Ристна до пляжа Палли обнаружено загрязнение серым липким веществом. В меньшей степени загрязнение есть также в зоне отдыха RMK на пляже Калесте на южной стороне полуострова.

Загрязнение на Хийумаа. Фото: Keskkonnaamet

«На пляже стоит быть бдительным, поскольку сероватые комки прилипают и сильно пачкают, а мыло или средство для мытья посуды мало чем помогут», — предупредил руководитель Хийумааского бюро по надзору Департамента по охране окружающей среды.

«Образцы вещества взяты и отправлены в лабораторию, результаты можно ждать через несколько дней. На данный момент сложно предположить, что это может быть, но в любом случае стоит избегать контакта с этим веществом», — посоветовал Пылд.

Поэтому не рекомендуется идти в море на северном побережье полуострова Кыпу с маленькими детьми или домашними животными.