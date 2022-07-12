Главарь террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) в Сирии Махер аль-Агаль ликвидирован в ходе авиаудара американских военных, говорится в сообщении Центрального командования США.
Военные США сообщили о ликвидации лидера ИГИЛ
Военные США сообщили о ликвидации лидера ИГИЛ
«Силы Центрального командования США нанесли удар с помощью беспилотников на северо-западе Сирии», – указано в сообщении.
«Махер аль-Агаль, один из пяти главных лидеров ИГИЛ в Сирии, был убит в результате этого удара», – отмечается в нем.
В сообщении также говорится, что Махер аль-Агаль нес ответственность за активное развитие сети ИГИЛ за пределами Ирака и Сирии.
Согласно сообщению американских военных, еще один высокопоставленный главарь ИГИЛ был тяжело ранен в ходе авиаудара.
U.S. Central Command Forces conducted a UAS strike outside Jindayris, northwest Syria targeting two senior ISIS officials, July 12, 2022.https://t.co/7PiC2uDbmm pic.twitter.com/ZM4BVlsnkd— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 12, 2022