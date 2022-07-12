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Военные США сообщили о ликвидации лидера ИГИЛ

Интерфакс
Военные США сообщили о ликвидации лидера ИГИЛ
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Сирия. Снимок иллюстративный.
Сирия. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Главарь террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) в Сирии Махер аль-Агаль ликвидирован в ходе авиаудара американских военных, говорится в сообщении Центрального командования США.

«Силы Центрального командования США нанесли удар с помощью беспилотников на северо-западе Сирии», – указано в сообщении.

«Махер аль-Агаль, один из пяти главных лидеров ИГИЛ в Сирии, был убит в результате этого удара», – отмечается в нем.

В сообщении также говорится, что Махер аль-Агаль нес ответственность за активное развитие сети ИГИЛ за пределами Ирака и Сирии.

Согласно сообщению американских военных, еще один высокопоставленный главарь ИГИЛ был тяжело ранен в ходе авиаудара.

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