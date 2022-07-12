Хаос в отрасли авиаперевозок вынуждает компанию Wizz Air отменить часть летних рейсов

Генеральный директор Wizz Йожеф Варади заявил в июне, что компания уверена в том, что сможет вернуться к производительности, существовавшей до пандемии, за счет полного использования своих самолетов в этом году.

Тем не менее, компания заявила накануне, что планирует сократить число рейсов еще на 5%, чтобы уменьшить влияние «постоянных внешних сбоев».

В своем заявлении авиакомпания заявила, что этот шаг поможет «избежать отмен и обеспечить более пунктуальную работу для клиентов».

После спада, вызванного штаммом коронавируса "омикрон", спрос на поездки снова резко вырос, и авиакомпании сделали ставку на поездки в июле-сентябре, чтобы увеличить свою прибыль. Но забастовки и нехватка персонала вынуждают авиакомпании отменять тысячи рейсов и вызывают многочасовые очереди в крупных аэропортах по всей Европе.

Котирующаяся на Лондонской бирже компания Wizz, которая в понедельник сообщила об операционных убытках в размере 285 миллионов евро (289 миллионов долларов) в первом квартале, заявила, что ожидает вернуться к «существенной» прибыли в этом квартале.

Wizz Air стала последней авиакомпанией, которая сократила свои летние операции, следуя тенденции среди европейских перевозчиков. Ранее на этой неделе KLM объявила, что будет отменять от 10 до 20 европейских рейсов в день, а также «сильно ограничивать» продажу билетов на оставшиеся рейсы.