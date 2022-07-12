Добрый поступок ⟩ Владелец хутора подарил Таллиннскому детском дому 70 килограммов клубники

Хутор Раадико, который находится в деревне Тобиа, передал детскому дому 70 килограммов сладкой клубники. Производитель клубники Каарель Кильки сказал, что приют связался с хутором и поинтересовался о возможностях. «Сначала речь шла об около сорока килограммах», – сказал владелец хутора.

Поскольку один из членов семьи Раадико имеет опыт работы в детском доме, было известно, что такой подарок там примут с распростертыми объятиями, и в итоге в детский дом доставили 70 килограммов клубники. Каарель Кильки не смог сказать, были ли ягоды просто съедены или они также были переработаны для хранения. Такого рода благотворительный шаг был первым опытом для хутора Раадико, ранее они отдавали свою продукцию в качестве спонсора.

Но сейчас для производителей клубники активный сезон подходит к концу. По словам Каареля Кильки, клубники еще хватит на неделю, а потом всё в этом году. «Те, кто еще хочет, должны поторопиться», — сказал Кильки.