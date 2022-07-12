Авиакомпания доставила пассажиров в Литву и оставила их без помощи. Что делать в такой ситуации?

"Их планируют ночью, в моменты, когда не происходит регулярных полетов, и в это время полоса на определенное время - обычно на несколько часов - закрыта.

О конкретных часах, когда взлетно-посадочная полоса будет закрыта, аэропорт своевременно информирует авиакомпании путем выпуска соответствующего аэронавигационного уведомления, или NOTAM. Такая работа также была проведена 15 июня, о чем был выпущен соответствующий НОТАМ.

К сожалению, в настоящее время рейсы в Европе имеют тенденцию задерживаться, как это произошло в упомянутом случае, и [самолет] не прибыл в Ригу в назначенное время. В таких случаях авиакомпании используют свои запасные аэропорты", - поясняет представитель.

Что делать пассажирам?

Центр защиты прав потребителей Латвии (PTAC) поясняет, что Ryanair должна была доставить пассажиров из Каунаса в пункт назначения - аэропорт "Рига". Так как авиакомпания этого не сделала и пассажиры были вынуждены сами искать способ добраться до Риги, Ryanair должна была покрыть расходы пассажиров на проезд из Каунаса в Ригу, так как у них были билеты (договор) на перелет в Ригу, а не в Каунас.