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Фото ⟩ «Мы все в шоке»: в Эстонии бушует ураган, семья за десять минут потеряла свой дом

Дополнено в 20.00! У еще одного дома сорвало крышу
Александра Саарнийт Сандер Ильвест
«Мы все в шоке»: в Эстонии бушует ураган, семья за десять минут потеряла свой дом
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Родители Хейди прожили в доме около 35 лет.
Родители Хейди прожили в доме около 35 лет. Фото: Sander Ilvest

Сегодня вечером по Тартумаа пронесся ураган, который, среди прочего, сделал непригодным для проживания дом в волости Камбья. «Десять минут продлилось и всё...»

Семья Хейди – мать, отец и бабушка – сегодня вечером потеряли свой дом в деревне Паали в волости Камбья, они прожили там более 35 лет. По ее словам, ураган так чисто сработал, что на данный момент дом совершенно непригоден для проживания.

«Деревья вырваны с корнем и разбросаны по двору. С дома слетела крыша, вспомогательные здания в основном сравняли с землей: был амбар, хлев, дровяной сарай снесло ураганом... Самое страшное, что раз крыши нет и идет дождь, все жилье промокло», — пожаловалась Хейди, добавив, что одна комната теперь полностью под открытым небом.

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