Сегодня вечером по Тартумаа пронесся ураган, который, среди прочего, сделал непригодным для проживания дом в волости Камбья. «Десять минут продлилось и всё...»
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Фото ⟩ «Мы все в шоке»: в Эстонии бушует ураган, семья за десять минут потеряла свой дом
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«Мы все в шоке»: в Эстонии бушует ураган, семья за десять минут потеряла свой дом
Семья Хейди – мать, отец и бабушка – сегодня вечером потеряли свой дом в деревне Паали в волости Камбья, они прожили там более 35 лет. По ее словам, ураган так чисто сработал, что на данный момент дом совершенно непригоден для проживания.