Фото и видео ⟩ Ураганный ветер повалил деревья на дорогу

Спасатели сначала убрали дерево с одной полосы проезжей части, и автомобили смогли продолжить путь, какое-то время еще регулировалось движение на месте происшествия.

В социальных сетях также распространяется несколько видеороликов, демонстрирующих последствия сильного шторма. Упало несколько деревьев, в том числе и на дорогах, используемых для Rally Estonia.

Напомним, что сегодня Служба погоды Эстонии передали по всей стране предупреждение первого (желтого) уровня, что означает, что в определенных условиях погода может представлять опасность. По нескольким уездам было также выпущено предупреждение о вихревой буре. Карту, которая позволяет в реальном времени следить за передвижением грозы, можно найти здесь.