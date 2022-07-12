Сегодня, 12 июля, вечером бушующий в Тартумаа ветер с дождем повалил дерево на дорогу в волости Тарту. Большое дерево заблокировало движение в обе стороны, и вскоре образовались пробки.
Фото и видео ⟩ Ураганный ветер повалил деревья на дорогу
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Ураганный ветер повалил деревья на дорогу
Спасатели сначала убрали дерево с одной полосы проезжей части, и автомобили смогли продолжить путь, какое-то время еще регулировалось движение на месте происшествия.
В социальных сетях также распространяется несколько видеороликов, демонстрирующих последствия сильного шторма. Упало несколько деревьев, в том числе и на дорогах, используемых для Rally Estonia.
Напомним, что сегодня Служба погоды Эстонии передали по всей стране предупреждение первого (желтого) уровня, что означает, что в определенных условиях погода может представлять опасность. По нескольким уездам было также выпущено предупреждение о вихревой буре. Карту, которая позволяет в реальном времени следить за передвижением грозы, можно найти здесь.
Галерея: непогода на юге Эстонии