Вт, 12.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Фото и видео ⟩ Ураганный ветер повалил деревья на дорогу

Дополнено!
rus.postimees.ee
Ураганный ветер повалил деревья на дорогу
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Дерево упало в волости Тарту и перекрыло на некоторое время движение.
Дерево упало в волости Тарту и перекрыло на некоторое время движение. Фото: Henn Uuetoa

Сегодня, 12 июля, вечером бушующий в Тартумаа ветер с дождем повалил дерево на дорогу в волости Тарту. Большое дерево заблокировало движение в обе стороны, и вскоре образовались пробки.

Спасатели сначала убрали дерево с одной полосы проезжей части, и автомобили смогли продолжить путь, какое-то время еще регулировалось движение на месте происшествия. 

Фото: Henn Uuetoa

В социальных сетях также распространяется несколько видеороликов, демонстрирующих последствия сильного шторма. Упало несколько деревьев, в том числе и на дорогах, используемых для Rally Estonia.

Напомним, что сегодня Служба погоды Эстонии передали по всей стране предупреждение первого (желтого) уровня, что означает, что в определенных условиях погода может представлять опасность. По нескольким уездам было также выпущено предупреждение о вихревой буре. Карту, которая позволяет в реальном времени следить за передвижением грозы, можно найти здесь

Галерея: непогода на юге Эстонии

Ключевые слова
Наверх