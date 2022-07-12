«Новости в 7» за 12 июля: обзор состояния экономики Эстонии, причины сбоев в работе аэропортов и как безопасно отдохнуть в Италии

Сегодня в выпуске:

- Официальный обзор состояния отечественной экономики и прогноз на ближайшие полгода. Насколько анализ ученых отличается от ощущений и ожиданий жителей страны

- Силы обороны смогут изымать транспорт у частных фирм, Eesti Gaas договорился о поставке крупной партии СПГ из Норвегии и нашествие колорадских жуков

- Сегодня исполнилось 27 лет с момента резни в боснийской Сребренице - одного из самых известных и трагических событий времен распада Югославии

- После пандемии во многих аэропортах мира царит хаос и неразбериха. О причинах сбоев в работе воздушных гаваней и перспективах туристического лета - в нашем сюжете

- Из Таллинна в Неаполь и на Капри теперь могут отправиться на отдых и жители Эстонии. Как обезопасить себя во время путешествия - в материале нашей съемочной группы