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«Новости в 7» за 12 июля: обзор состояния экономики Эстонии, причины сбоев в работе аэропортов и как безопасно отдохнуть в Италии

Kanal 7
«Новости в 7» за 12 июля: обзор состояния экономики Эстонии, причины сбоев в работе аэропортов и как безопасно отдохнуть в Италии
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Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

- Официальный обзор состояния отечественной экономики и прогноз на ближайшие полгода. Насколько анализ ученых отличается от ощущений и ожиданий жителей страны

- Силы обороны смогут изымать транспорт у частных фирм, Eesti Gaas договорился о поставке крупной партии СПГ из Норвегии и нашествие колорадских жуков

- Сегодня исполнилось 27 лет с момента резни в боснийской Сребренице - одного из самых известных и трагических событий времен распада Югославии

- После пандемии во многих аэропортах мира царит хаос и неразбериха. О причинах сбоев в работе воздушных гаваней и перспективах туристического лета - в нашем сюжете

- Из Таллинна в Неаполь и на Капри теперь могут отправиться на отдых и жители Эстонии. Как обезопасить себя во время путешествия - в материале нашей съемочной группы

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 12 июля.

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