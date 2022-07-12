По словам экономиста Банка Эстонии Пеэтера Луйкмеля, снижение курса евро поднимет инфляцию в еврозоне, поскольку из-за более слабого обменного курса вырастут цены на импортные товары.
Экономист Банка Эстонии: падение курса евро повысит инфляцию в еврозоне
Экономист Банка Эстонии: падение курса евро повысит инфляцию в еврозоне
В то же время, обменный курс играет существенно меньшую роль в формировании высокой инфляции в этом году, чем крайне резкий рост цен на энергоносители, сказал Луйкмель BNS.
«От снижения обменного курса теряет импортер и выигрывает экспортер. С другой стороны, снижение обменного курса евро повышает конкурентоспособность предприятий еврозоны в области экспорта, потому что для не входящих в еврозону стран товары и услуги предприятий еврозоны станут дешевле благодаря обменному курсу», - пояснил он.
Курс евро к доллару упал до рекордно низкой за последние десятилетия отметки и во вторник, по данным Европейского центробанка, достиг 1,0042 доллара за евро.