Экономист Банка Эстонии: падение курса евро повысит инфляцию в еврозоне

В то же время, обменный курс играет существенно меньшую роль в формировании высокой инфляции в этом году, чем крайне резкий рост цен на энергоносители, сказал Луйкмель BNS.

«От снижения обменного курса теряет импортер и выигрывает экспортер. С другой стороны, снижение обменного курса евро повышает конкурентоспособность предприятий еврозоны в области экспорта, потому что для не входящих в еврозону стран товары и услуги предприятий еврозоны станут дешевле благодаря обменному курсу», - пояснил он.