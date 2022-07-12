Один из крупнейших аэропортов мира попросил авиакомпании перестать продавать билеты на летние рейсы

Как сообщается в пресс-релизе на сайте аэропорта, по оценкам администрации, текущие возможности Хитроу не позволяют ему обслуживать более 100 тысяч пассажиров в день. При этом даже отмена штрафов для авиакомпаний, не воспользовавшихся зарезервированными мощностями в аэропорту, не помогают разгрузить наплыв.

«Последние прогнозы показывают, что даже несмотря на отмену штрафов, ежедневный поток пассажиров этим летом составит в среднем 104 тысяч мест, что на четыре тысячи превышает мощности аэропорта. В среднем только около 1,5 тысяч из этих четырех тысяч мест проданы пассажирам на сегодняшний день. По этой причине мы просим партнерские авиакомпании приостановить продажу билетов на летний период для того, чтобы ограничить влияние на пассажиров», – заявил директор Хитроу Джон Холланд-Кей.