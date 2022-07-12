Во вторник, 12 июля, в 14:10 в полицию сообщили, что у двери квартиры на улице Каалу в Вильянди найден подозрительный чемодан, в котором может быть бомба.
Полиция, спасатели и скорая окружили дом: один человек испугался, что его квартиру хотят взорвать
Полиция, спасатели и скорая окружили дом: один человек испугался, что его квартиру хотят взорвать
По словам очевидцев, на место прибыли скорая помощь, спасатели и полиция, которых встревожила предполагаемая причина вызова.
«Беспокойство усугублялось еще и тем, что владелец квартиры, у дверей которой это было оставлено, недавно получал словесные угрозы, – заявила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк. – На месте сотрудники полиции выяснили настоящего владельца чемодана и содержимое чемодана. Оказалось, что в нем было полбутылки водки. Другими словами, опасности для кого-либо не было».
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