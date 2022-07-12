Полиция, спасатели и скорая окружили дом: один человек испугался, что его квартиру хотят взорвать

«Беспокойство усугублялось еще и тем, что владелец квартиры, у дверей которой это было оставлено, недавно получал словесные угрозы, – заявила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк. – На месте сотрудники полиции выяснили настоящего владельца чемодана и содержимое чемодана. Оказалось, что в нем было полбутылки водки. Другими словами, опасности для кого-либо не было».