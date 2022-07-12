В европейских странах, где акциз на моторное топливо был снижен до минимума, разрешенного Евросоюзом, топливо не стало дешевле для потребителей, объяснила премьер-министр Кая Каллас противодействие Партии реформ снижению акциза.
Каллас о снижении акциза на топливо: другие страны говорят не делать этого
Перед формированием новой правительственной коалиции партия «Отечество» направила в Рийгикогу законопроект о снижении акциза на моторное топливо до минимального уровня Европейского союза, который, по словам Каллас, больше не стоит на повестке дня, пишет rus.err.ee.
«Когда люди находятся в оппозиции, они выдвигают всевозможные идеи, когда они присоединяются к коалиции, они разбираются, разумна ли первопричина этих идей», – сказала Каллас в эфире «Uudis+».
По словам Каллас, снижение акцизов имело бы прямой эффект, если бы цены на топливо были стабильными, но в нынешней ситуации, когда цены постоянно меняются, снижение налога не дошло бы до людей. Премьер-министр добавила, что те страны, которые пошли по пути снижения акциза, предупредили, основываясь на своем опыте, что этого делать не стоит.