Каллас о снижении акциза на топливо: другие страны говорят не делать этого

Перед формированием новой правительственной коалиции партия «Отечество» направила в Рийгикогу законопроект о снижении акциза на моторное топливо до минимального уровня Европейского союза, который, по словам Каллас, больше не стоит на повестке дня, пишет rus.err.ee.

«Когда люди находятся в оппозиции, они выдвигают всевозможные идеи, когда они присоединяются к коалиции, они разбираются, разумна ли первопричина этих идей», – сказала Каллас в эфире «Uudis+».