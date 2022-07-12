В Эстонии тысячи домов остались без электричества

В 20:50 без электричества были 5500 домохозяйств. Наибольшее количество отключений электроэнергии из-за грозы произошло в Ида-Вирумаа (восемь неполадок, 1325 клиентов), Йыгевамаа (шесть неполадок, 1033 клиентов), Тартумаа (семь неполадок, 2335 клиентов). В этих регионах в настоящее время 11 бригад занимаются устранением неисправностей. Благодаря переключениям Elektrilevi восстановила электроснабжение около 7000 клиентам.

«Шторм возник неожиданно. Первой задачей было как можно быстрее отправить электриков на места работы по всей Эстонии. Поскольку гроза все еще сверкает, устранять неисправности не совсем безопасно. Как только стихнет гроза, мы сможем начать работу на линиях», — прокомментировал руководитель Центра управления Elektrilevi Харди Пуусепп.

Elektrilevi просит всех сообщать об отключении электроэнергии через приложение MARU. Оно позволяет быстро обмениваться информацией между клиентом и Elektrilevi в случае сбоев в электроснабжении.