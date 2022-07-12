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Курс евро и курс доллара сравнялись впервые за 20 лет

rus.postimees.ee
Курс евро и курс доллара сравнялись впервые за 20 лет
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Фото: Shutterstock

Евро и доллар сравнялись в цене впервые с 2002 года. Европейский центральный банк продолжит повышение ставок по кредитам, чтобы сдержать падение европейской валюты, передает DW.

Впервые за 20 лет две главные мировые валюты пришли к паритету: во вторник, 12 июля, евро можно было купить по цене 1,00003 доллара США.

Единая европейская валюта постепенно дешевела в течение года, а в июне резко упала в цене. Эксперты связывают это с последствиями войны в Украине и растущими ценами на российский газ на фоне остановки газопровода "Северный поток - 1" на плановое техобслуживание.

Европейским потребителям теперь придется платить больше за импортируемые товары, в то время как европейский экспорт станет более привлекательным на международных рынках.

Европейский центральный банк уже повысил ставки по кредитам и планирует делать это и дальше, чтобы сдержать инфляцию. Однако Федеральная резервная система США (ФРС) принимает аналогичные меры намного быстрее, что способствует укреплению доллара. Последний раз доллар и евро были в паритете в 2002 году, после выпуска европейских банкнот и монет.

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