Курс евро и курс доллара сравнялись впервые за 20 лет

Впервые за 20 лет две главные мировые валюты пришли к паритету: во вторник, 12 июля, евро можно было купить по цене 1,00003 доллара США.

Единая европейская валюта постепенно дешевела в течение года, а в июне резко упала в цене. Эксперты связывают это с последствиями войны в Украине и растущими ценами на российский газ на фоне остановки газопровода "Северный поток - 1" на плановое техобслуживание.

Европейским потребителям теперь придется платить больше за импортируемые товары, в то время как европейский экспорт станет более привлекательным на международных рынках.