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Лоббист атомной энергетики: АЭС снизит цены на электричество в 7 раз

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Лоббист атомной энергетики: АЭС снизит цены на электричество в 7 раз
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  • Энергорынок становится все более нестабильным
  • Скоро не останется конкурентоспособных энергоносителей
  • Зеленая энергетика ненадежна, АЭС изменит ситуацию

Почему электричество не дешевеет даже летом, когда Эстония производит энергии больше, чем потребляет? Как появление собственной АЭС может повлиять на цены?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире член правления компании Fermi Energia, продвигающей строительство АЭС в Эстонии, менеджер по охране окружающей среды Диана Ревяко.

Выдержки из беседы:

– Как появление собственной АЭС может повлиять на цены?

– Мы получим 600 мегаватт стабильной и чистой энергии. Fermi Energia уже общается на эту тему с крупными предприятиями и предлагает им пакет по цене 55 евро за мегаватт/час на период 15 лет. Сейчас мы просчитываем и пакеты для частных потребителей, которые на данный момент платят 345 евро за мегаватт/час (биржевая цена).

АЭС поможет стабилизировать цены и минимизировать риски спекуляций на рынке. Сейчас при большом дефиците многие спекулируют, предлагая малое количество энергии по очень высоким ценам.

– Каковы перспективы строительства эстонской АЭС в свете смены правительства и грядущих выборов?

– Пока все идет по плану. Существует государственная рабочая группа, в которую привлечены чиновники высокого уровня. Им предстоит проделать большую работу – вникнуть в суть атомной энергетики, оценить риски, понять принципы работы АЭС и т.д.

К концу 2023 года должен быть готов отчет, на основе которого государство примет решение, быть или не быть атомной энергетике в Эстонии.

– Каково же отношение властей к этой идее сейчас?

– Нам кажется, что отношение – позитивное, просто рано пока делать выводы.

Опросы населения, которые мы проводим дважды в год, показывают, что 68% жителей высказываются за строительство АЭС либо полагают, что они скорее за, чем против.

Люди все больше понимают, что современная ядерная энергетика ушла далеко вперед.

– Почему в качестве даты запуска называется 2032 год? Что уже сделано?

– Быстрее просто никак. У нас уже спрашивали, почему бы в нынешней ситуации не ускорить подготовку к строительству АЭС, но быстрее никак. Это слишком серьезная тема.

Fermi Energia занимается этим проектом уже три года, проведено более 30 исследований, потрачено более 700 000 евро. Мы пришли к пониманию, что Эстонии больше всего подходит технология мини-АЭС канадского или британского образца.

Мы уже знаем, кто будет работать на станции и что делать с отходами.

– Кто же будет строить и обслуживать АЭС? Где она будет построена?

– Такая АЭС будет занимать небольшую территорию, примерно как электростанция Ауверэ. Потенциально она может появиться в Ида- или Ляэне-Вирумаа (Люганузе, Айду или район Кунда), но окончательное решение будет принимать государство.

В проекте уже задействованы три специалиста с докторской степенью и опытом работы на АЭС, а также два магистра с опытом работы в такой же команде и целый ряд других специалистов по планировке АЭС и разным сферам атомной энергетики.

На одном реакторе АЭС будет работать 100 человек, 5% из которых должны иметь очень высокую квалификацию по ядерной физике. Остальных обычно обучают на месте.

У нас уже найдено более 5% высококлассных специалистов. Это молодые люди с опытом работы, вернувшиеся с учебы в Швеции по направлению Eesti Energia. Сейчас они входят в круг собственников предприятия Fermi Energia.

– Инвесторы уже на подходе?

– Наши пайщики – предприятие «Ватенфаль», оперирующее шведскими АЭС, и компания из структуры французской Engie, оператор бельгийских АЭС. Проявляют интерес и компании соседних стран.

На государственные субсидии мы пока не рассчитываем.

– Когда окупится такая станция?

– За 15–20 лет, тогда как сами АЭС работают 60–80 лет.

– Оправданы ли экологические риски?

– Большая и малая АЭС – это две большие разницы. Мини-АЭС в случае ЧП могут находиться в автономном безопасном режиме целую неделю. Станция просто отключается. Повторение чернобыльской катастрофы невозможно, потому что подобные технологии просто уже неприемлемы.

Атомная энергетика сродни авиасообщению: все боятся летать, но известно, что это более безопасный способ передвижения, чем на автомобиле.

– А где будут складироваться ядерные отходы?

– Количество ядерных отходов будет невелико. Если в течение 60 лет полностью обеспечивать всю Эстонию произведенной на АЭС электроэнергией, отходов наберется только на две больших машины.

Отходы можно разместить в гранитном слое под землей, он у нас такой же большой, как в Финляндии, и находится еще глубже, ниже 400 метров.

Нужно только пробурить скважину на глубине одного километра, в которой будут складироваться отходы. Они там могут находиться миллионы лет, не причиняя никакого вреда обществу.

Складировать отходы придется в Эстонии, так как существует правило, согласно которому хранить отходы нужно там, где производится сама энергия.

– До 2032 года еще далеко. А что же поможет Эстонии пережить предстоящую зиму?

– На данный момент вариантов немного: экономить электроэнергию, утеплить свое жилье.

– Потребуется ли какое-то дополнительное вмешательство со стороны правительства в ситуацию с энергоносителями?

– Думаю, что слишком большое вмешательство правительства в законы рынка не даст позитивного эффекта. Всем известно, что чрезмерное вмешательство государства наносит рынку вред. И мы могли в этом уже не раз убедиться.

В Эстонии годами субсидировалось ветреная и солнечная энергия, рынок стал настолько нестабильным, что никто уже не понимает, почему такие цены и когда ситуация изменится.

Это все последствия вмешательства в энергорынок. Если продолжать выбранный курс и дальше, у нас не останется конкурентоспособных энергоносителей.

С точки зрения населения предпочтительны именно те энергоносители, которые являются дешевыми и самоокупаемыми. У них самые надежные позиции на рынке.

– Не хотите ли вы сказать, что зеленая энергетика – неконкурентоспособна?

– Я бы не сказала, что она совсем не конкурентоспособна, но, очевидно, что она ненадежна. Зеленая энергетика нуждается в постоянной помощи, чтобы выжить на рынке. Из-за этого подорвана конкурентоспособность энергорынка. Поддерживаю технологическую нейтральность на энергорынке. Выживать должны сильнейшие!

– Нужно ли Эстонии более активно использовать собственные, так называемые грязные энергоносители (сланцевое масло, сланцевый газ и т.д.) на фоне ЧС в Нарве?

– Думаю, что уже не приходится выбирать между плохим и хорошим: нужно использовать все имеющиеся варианты. Сланцевую промышленность пока никто не закрыл, она ограничена только ценами на квоты CO2. И даже при этом сохраняется дефицит электроэнергии в регионе. К тому же климатическую политику ЕС тоже никто не отменял, Эстония не может оставаться отдельным островом в содружестве.

В более далекой перспективе оправданы только гидро- и атомная энергетика: они чисты, не производят выбросов СO2 и т.д. Поскольку гидроэнергетика в Эстонии нереальна в силу отсутствия больших гор и рек, то атомная – вполне реальная перспектива в условиях Эстонии.

– Почему же электричество такое дорогое даже летом?

– В этой ситуации нет одного конкретного виновного.

Энергорынок становится все более нестабильным – на нем все больше энергоносителей, которыми мы не можем управлять, таких как ветер и солнце.

Например, вчера в производстве ветроэнергии было задействовано только 7% имеющихся у нас мощностей, поскольку ветра сейчас мало. На счету солнца – 30%.

Энергорынок Эстонии объединен с Финляндией и Балтийскими странами. На данный момент в Финляндии имеется довольно большая нехватка энергии, поэтому свою собственную энергию они используют сами. По этой причине нам не хватает чистой энергии из Финляндии и Швеции, образовался большой дефицит.

Плюс в Финляндии временно закрыт один энергоблок и одна станция на фоссильном топливе.

– Эксперты предупреждают, что осенью будет еще сложнее. Даст ли эффект реформа энергорынка, намеченная новым правительством?

– Влияние отразится на счетах – людям будет легче их оплатить. На самом деле, речь идет об очень краткосрочном решении, а сама проблема – долгосрочная. Большой эффект можно получить только за счет использования новых энергоносителей и производства большего количества электроэнергии.

– Отразится ли на ситуации с ценами запуск третьего энергоблока Финской АЭС? Когда это произойдет?

– Здесь нужно понимать, что из-за войны в Украине Финляндия больше не получает электроэнергию из России, дефицит стал еще больше.

После открытия нового энергоблока электроэнергия пойдет в первую очередь на покрытие финских нужд, мы будем получать только остатки.

Надеяться на соседей – немного наивно. Большого эффекта от намеченного на осень открытия энергоблока в Финляндии не будет.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: что изменит эстонская АЭС? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja /Gestuz
Студия Postimees: что изменит эстонская АЭС? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja /Gestuz Фото: Kermo Benrot
  • Почему электричество такое дорогое даже летом?
  • Дадут ли эффект предпринятые новым правительством шаги по реформе энергорынка?
  • Что, по оценке Fermi Energia, поможет пережить эту зиму?
  • Придется ли Эстонии более активно использовать собственные энергоносители (сланцевое масло, сланцевый газ и т.д.) на фоне ЧС в Нарве?
  • Облегчит ли ситуацию с ценами запуск третьего энергоблока Финской АЭС?
  • Каковы перспективы строительства эстонской АЭС в свете смены правительства и грядущих выборов? 
  • Кто будет строить станцию? Где именно? Откуда поступят инвестиции?
  • Оправданны ли риски?
  • Как появление эстонской АЭС могло бы повлиять на стоимость электричества?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja /Gestuz 

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