Лоббист атомной энергетики: АЭС снизит цены на электричество в 7 раз

– На данный момент вариантов немного: экономить электроэнергию, утеплить свое жилье.

– Потребуется ли какое-то дополнительное вмешательство со стороны правительства в ситуацию с энергоносителями?

– Думаю, что слишком большое вмешательство правительства в законы рынка не даст позитивного эффекта. Всем известно, что чрезмерное вмешательство государства наносит рынку вред. И мы могли в этом уже не раз убедиться.

В Эстонии годами субсидировалось ветреная и солнечная энергия, рынок стал настолько нестабильным, что никто уже не понимает, почему такие цены и когда ситуация изменится.

Это все последствия вмешательства в энергорынок. Если продолжать выбранный курс и дальше, у нас не останется конкурентоспособных энергоносителей.

С точки зрения населения предпочтительны именно те энергоносители, которые являются дешевыми и самоокупаемыми. У них самые надежные позиции на рынке.

– Не хотите ли вы сказать, что зеленая энергетика – неконкурентоспособна?

– Я бы не сказала, что она совсем не конкурентоспособна, но, очевидно, что она ненадежна. Зеленая энергетика нуждается в постоянной помощи, чтобы выжить на рынке. Из-за этого подорвана конкурентоспособность энергорынка. Поддерживаю технологическую нейтральность на энергорынке. Выживать должны сильнейшие!

– Нужно ли Эстонии более активно использовать собственные, так называемые грязные энергоносители (сланцевое масло, сланцевый газ и т.д.) на фоне ЧС в Нарве?