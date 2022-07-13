Почему электричество не дешевеет даже летом, когда Эстония производит энергии больше, чем потребляет? Как появление собственной АЭС может повлиять на цены?
Студия Postimees: что изменит эстонская АЭС?
12:00
Студия Postimees: что изменит эстонская АЭС?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире член правления компании Fermi Energia, менеджер по охране окружающей среды Диана Ревяко. Смотрите интервью в 12:00!
- Почему электричество такое дорогое даже летом?
- Дадут ли эффект предпринятые новым правительством шаги по реформе энергорынка?
- Что, по оценке Fermi Energia, поможет пережить эту зиму?
- Придется ли Эстонии более активно использовать собственные энергоносители (сланцевое масло, сланцевый газ и т.д.) на фоне ЧС в Нарве?
- Облегчит ли ситуацию с ценами запуск третьего энергоблока Финской АЭС?
- Каковы перспективы строительства эстонской АЭС в свете смены правительства и грядущих выборов?
- Кто будет строить станцию? Где именно? Откуда поступят инвестиции?
- Оправданны ли риски?
- Как появление эстонской АЭС могло бы повлиять на стоимость электричества?
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