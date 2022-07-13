Рейтинги партий: поддержка «Отечества» выросла до трехлетнего максимума

Социал-демократов готовы поддержать 7,2% избирателей, а "Отечество" - 8,6%. Рейтинг соцдемов увеличился на 0,7%, а популярность отечественников выросла на 1,1%. Со второй половины апреля поддержка "Отечества" выросла на 3,8 процентных пункта, а в последний раз она была выше нынешнего уровня в июле 2019 года.