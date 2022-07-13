Институт общественных исследований и исследовательская фирма Norstat Eesti AS еженедельно опрашивают людей об их партийных предпочтениях. Согласно последним результатам, Партию реформ поддерживают 33,7%, Эстонскую консервативную народную партию — 20,6%, а Центристскую партию — 16,7% граждан, имеющих право голоса.
Рейтинги партий: поддержка «Отечества» выросла до трехлетнего максимума
Последние сводные данные отражают период опроса с 7 июня по 11 июля. Всего было опрошено 4000 гражданин Эстонской Республики избирательного возраста.
За "Ээсти 200" сейчас готовы проголосовать 10,2% избирателей. Рейтинг внепарламентской партии вырос на 0,3%.
Социал-демократов готовы поддержать 7,2% избирателей, а "Отечество" - 8,6%. Рейтинг соцдемов увеличился на 0,7%, а популярность отечественников выросла на 1,1%. Со второй половины апреля поддержка "Отечества" выросла на 3,8 процентных пункта, а в последний раз она была выше нынешнего уровня в июле 2019 года.
"Зеленых Эстонии" поддерживают 1,8% избирателей.
Совокупная поддержка партий будущей правительственной коалиции, которую сформируют реформисты, соцдемы и "Отечество", составляет 49,5%, а суммарный рейтинг парламентской оппозиции - 37,3%.