Любят силу и не любят Запад. Как арабский мир относится к войне в Украине

Демонстрация в сирийском Идлибе. Часть города до сих пор контролируют воюющие с режимом Башара Асада повстанцы Фото: AFP

Арабский мир сдержанно отреагировал на войну в Украине, не поддержал санкции против России и не порвал с ней связи. Ближний Восток поверил в многополярный мир версии Владимира Путина еще после показательной войны в Сирии, а теперь лишь укрепился во мнении, что Россия борется с Западом на стороне всех, кто недолюбливает Америку.

В условиях, когда западный мир проигрывает информационную войну в арабоязычном пространстве, страны привыкшего к войнам региона стараются сохранить нейтралитет по отношению к войне в Европе, развязанной Кремлем. Некоторые вяло осуждают, другие помалкивают. Никто не хочет ни гневить США, ни ссориться с Россией.

"Многие страны поняли, что им надо диверсифицировать связи и разложить яйца по разным корзинам, Россия - одна из таких корзин", - говорит директор Ближневосточной программы Центра Вудро Вильсона Мерисса Хурма.

Подобный подход - типичный для стран арабского мира.

Сирия - безоговорочный союзник России во всем. Она первой и пока единственной в регионе признала вслед за Россией самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Она же проголосовала против мартовской резолюции ООН, осуждающей российскую агрессию.

Часть стран Ближнего Востока и Северной Африки, среди которых Алжир, Ирак, Иран и поначалу ОАЭ, воздержались. Некоторые, как Марокко, предпочли вообще не участвовать в голосовании.