Сырье для растительного масла ощутимо подешевело, но цены в магазинах не изменились

По словам менеджера по закупкам торговой сети Rimi Талиса Раака, розничная цена на растительное масло выросла в начале первого квартала на 20-30%, а рост цен остановился в апреле этого года, пишет Rus.ERR.

"Основной причиной снижения цен была в основном восстановленная цепочка поставок как для подсолнечника, так и для рапса, и на данный момент доступность продукта находится на хорошем уровне", - сказал Раак.

Однако производители по-прежнему настроены скептически, поскольку страны сократили свои прогнозы по урожаю сырья для растительного масла на этот год.

Менеджер по продажам эстонского производителя рапсового масла Scanola Ало Сювари также подтвердил, что цены на рапс упали в последние месяцы, но отсутствует уверенность в будущем, поэтому цены на рапс меняются каждый день: "Все цены на растительное масло выросли в два раза по сравнению с прошлым годом: в настоящее время на рынке есть дыра размером с Украину. Когда цены на растительное масло растут, то растут и цены на молоко, сливочное масло - на все продукты животного и растительного происхождения".