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Больничная касса запустила кампанию по вакцинации от коронавируса

rus.postimees.ee
Больничная касса запустила кампанию по вакцинации от коронавируса
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Вакцинация от COVID-19.
Вакцинация от COVID-19. Фото: Mihkel Maripuu

В ходе кампании "Коронавирус летом не отдыхает" Касса здоровья (новое название Больничной кассы – прим.) приглашает всех, кто не получил первую бустерную вакцину или вовсе не начал курс вакцинации, сделать прививку от COVID-19.

«Начавшейся кампанией мы хотим привлечь внимание к тому факту, что COVID-19 вовсе не исчез и по-прежнему активен. Летом может сложиться впечатление, что пандемия закончилась, вирус побежден и поводов для беспокойства больше нет. К сожалению, это не так, потому что есть много людей, для которых вирус по-прежнему опасен. Важно, чтобы люди из групп риска и те, кто еще не сделал прививку, обязательно вакцинировались. Это нужно для того, чтобы уберечь себя от серьезных заболеваний и госпитализации», – пояснила руководитель отдела первичной медицинской помощи Кассы здоровья Кюлли Фридеманн.

По данным Департамента здоровья, распространение коронавируса в настоящее время находится на среднем уровне и риск заболеть по-прежнему высок, особенно для пожилых людей и тех, кто не был вакцинирован или страдает хроническими заболеваниями.

По словам руководителя отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханны Сепп, вакцинация по-прежнему остается самым действенным способом защиты от серьезного течения заболевания: "Но помимо вакцинации продолжают действовать другие рекомендации –бывать на свежем воздухе, соблюдать дистанцию ​​и мыть руки".

"Наш подход к сохранению здоровья и готовность действовать сегодня будут напрямую определять характер пандемии коронавируса в осенние месяцы и в будущем", – добавила Фридеманн.

По словам главы Научного совета Тойво Майметса, более новые штаммы вируса, особенно Omikron BA.5 (который сейчас в основном и распространяется), обладают очень высокой заразностью. "Если заразившийся человек был вакцинирован, это поможет ему справиться с болезнью намного легче. Данные наших исследователей показывают, что только в этом году вакцины против коронавируса предотвратили в Эстонии сотни смертей".

Информация о вакцинации доступна на сайте www.vaktsineeri.ee и по номеру 1247.

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