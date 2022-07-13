Последствия шторма: около 1000 домохозяйств все еще остаются без электричества

По данным компании Elektrilevi, к 7:55 среды число оставшихся без света клиентов сетевого предприятия составляет 944, из которых 578 находятся в Тартуском уезде, пишет Rus.ERR.

В Ида-Вирумаа без электричества остаются свыше 100, в Йыгевамаа - свыше 160 домов.

Во вторник вечером без электричества оставались порядка 5500 домохозяйств, а наибольшее количество отключений электроэнергии из-за грозы произошло в Ида-Вирумаа, Йыгевамаа и Тартумаа. В этих регионах 11 бригад занимались устранением неисправностей.