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Последствия шторма: около 1000 домохозяйств все еще остаются без электричества

rus.postimees.ee
Последствия шторма: около 1000 домохозяйств все еще остаются без электричества
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Шторм в Тартумаа.
Шторм в Тартумаа. Фото: Sander Ilvest

Обрушившийся на Эстонию сильный грозовой шторм оставил без электричества тысячи домохозяйств по всей стране.

По данным компании Elektrilevi, к 7:55 среды число оставшихся без света клиентов сетевого предприятия составляет 944, из которых 578 находятся в Тартуском уезде, пишет Rus.ERR.

В Ида-Вирумаа без электричества остаются свыше 100, в Йыгевамаа - свыше 160 домов.

Во вторник вечером без электричества оставались порядка 5500 домохозяйств, а наибольшее количество отключений электроэнергии из-за грозы произошло в Ида-Вирумаа, Йыгевамаа и Тартумаа. В этих регионах 11 бригад занимались устранением неисправностей.

Elektrilevi просит всех сообщать о возможном отключении электроэнергии через приложение MARU, которое позволяет быстро обмениваться информацией между клиентом и Elektrilevi в случае сбоев в электроснабжении.

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