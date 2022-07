Единственный представитель Эстонии завоевал серебро на престижных соревнованиях по культуризму

Соревнования организует National Physique Committee Worldwide (NPC) и соревноваться разрешается всем спортсменам, независимо от их предыдущих соревнований. Например еще одна лига культуризма - The International Federation of Bodybuilding and Fitness (IFBB) – не разрешает участвовать в мероприятиях других организаторов.