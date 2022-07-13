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Единственный представитель Эстонии завоевал серебро на престижных соревнованиях по культуризму

rus.postimees.ee
Единственный представитель Эстонии завоевал серебро на престижных соревнованиях по культуризму
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Герт Горчанов.
Герт Горчанов. Фото: личный архив.

На минувших выходных, 9 июля, в Лиссабоне прошли крупнейшие в Европе соревнования по культуризму Olympia Amateur Portugal, на которые съехались тысячи атлетов со всей Европы. Соревнования велись в разных категориях. Герт Горчанов, атлет из тартуского клуба Corsagym, впервые принял участие в соревнованиях в возрастной категории Master 40 и сразу же занял второе место. Также он оказался единственным представителем нашей страны на мероприятии такого уровня.

По словам мужчины, участие в каждом подобном мероприятии требует серьезной подготовки, которая начинается как минимум за полгода. Основной упор делается на питание, каждый прием пищи рассчитан по часам и взвешен до грамма. Помимо этого, ведутся ежедневные многочасовые тренировки в спортзале.

Соревнования организует National Physique Committee Worldwide (NPC) и соревноваться разрешается всем спортсменам, независимо от их предыдущих соревнований. Например еще одна лига культуризма - The International Federation of Bodybuilding and Fitness (IFBB) – не разрешает участвовать в мероприятиях других организаторов.

Горчанов отмечает, что медалью, полученной на Olympia Amateur, он хочет вдохновить молодежь и начинающих не бояться выступать в соревнованиях по культуризму и фитнесу:

«Моя цель – более широко пропагандировать культуризм, фитнес и тренировки в спортзале».

Следующей своей целью Герт Горчанов поставил чемпионат Европы в Риме, который пройдет осенью этого года.

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