Единственный представитель Эстонии завоевал серебро на престижных соревнованиях по культуризму

По словам мужчины, участие в каждом подобном мероприятии требует серьезной подготовки, которая начинается как минимум за полгода. Основной упор делается на питание, каждый прием пищи рассчитан по часам и взвешен до грамма. Помимо этого, ведутся ежедневные многочасовые тренировки в спортзале.

Соревнования организует National Physique Committee Worldwide (NPC) и соревноваться разрешается всем спортсменам, независимо от их предыдущих соревнований. Например еще одна лига культуризма - The International Federation of Bodybuilding and Fitness (IFBB) – не разрешает участвовать в мероприятиях других организаторов.

Горчанов отмечает, что медалью, полученной на Olympia Amateur, он хочет вдохновить молодежь и начинающих не бояться выступать в соревнованиях по культуризму и фитнесу:

«Моя цель – более широко пропагандировать культуризм, фитнес и тренировки в спортзале».