Санкции Запада против РФ: последствия для экономики России и всего мира

Последствиям войны в Украине для Китая и Индии посвящены две отдельные статьи. Для КНР Россия является, указывает Ханс Гюнтер Хильперт, важнейшим союзником в противостоянии с Америкой и в стремлении преодолеть на глобальном уровне те структуры миропорядка и безопасности, в которых доминирует Запад.

По сравнению с этой геополитической ролью экономическое значение РФ для Пекина "невелико": "Доля России во внешней торговле Китая составила в 2021 году всего лишь 2,4%, в газовый импорт Китая она внесла 6,1%, в импорт нефти - 15,5%". Тем не менее Китай несет "существенный" политический и экономический коллатеральный (сопутствующий) ущерб от российской войны в Украине, считает эксперт.

Во-первых, по китайской экономике, и без того испытывающей серьезные проблемы, больно ударил взлет мировых цен на энергию и продовольствие. Во-вторых, пророссийская позиция КНР заметно охладила отношения с куда более важными торговыми партнерами на Западе - с ЕС, Японией, Кореей. В-третьих, "глобальный Юг" наглядно увидел явное противоречие: на словах Пекин выступает за территориальную неприкосновенность и невмешательство в дела других государств, на деле же поддерживает Кремль в его агрессии против соседней страны.

Ханс Гюнтер Хильперт убежден: "В экономическом плане Китай стремится не нажиться на этой войне, а главным образом ограничить ущерб от нее".

Индия пока в выигрыше, но сближение России и Китая не в ее интересах