Ученые берлинского института SWP дали оценку санкционному режиму ЕС, США и Японии и оценили эффекты от введенных мер для экономики России, для Китая, Индии и рынка энергоносителей.
Санкции Запада против РФ: последствия для экономики России и всего мира
Каковы будут глобальные последствия экономических санкций, введенных странами Запада против России после ее нападения на Украину? Как они скажутся не только на самой РФ, но и на Евросоюзе, США, Японии, Китае, Индии, на рынках энергоносителей и продовольствия?
Этими вопросами задались ученые берлинского Фонда науки и политики (SWP) - ведущего немецкого научного института, консультирующего по внешнеполитическим вопросам как правительство и парламент Германии, так и Евросоюз. Коллектив из 8 авторов, специализирующихся на соответствующих странах, регионах или темах, опубликовал 11 июля подборку коротких статей с ключевыми оценками и прогнозами.
Каков эффект от санкций ЕС против России?
Санкции ЕС против России критикуют за то, что они недостаточно обширные и запоздалые, констатирует Аннегрет Бендик и напоминает, что политологическая теория различает четыре функции международных санкций: они могут стимулировать, принуждать, сдерживать и сигнализировать.
"Санкции против финансовой и экономической политики России и частичное эмбарго на нефть и уголь делают войну более дорогостоящей, но не менее вероятной. Ведь Россия готова платить высокую цену. Так что стимулирование не срабатывает", - приходит к выводу эксперт.
Принудить РФ прекратить войну санкции тоже не в состоянии, продолжает она, поскольку в ЕС и в международном сообществе царит лишь ограниченное единство в вопросе безоговорочного претворения санкций в жизнь. Поэтому и сдерживающий эффект окажется лишь частичным, полагает Аннегрет Бендик.
Тем не менее она считает, что санкции не являются бессмысленными: "Они по меньшей мере выполняют важную сигнальную функцию, поскольку наглядно показывают России, что военная агрессия не обходится бесплатно".
Тяжелейший экономический кризис Путина еще впереди
В свою очередь, Янис Клуге, эксперт SWP по России и ответственный редактор данной коллективной публикации, считает последствия санкций для российской экономики и, в частности, для военной промышленности РФ весьма серьезными. В статье под заголовком "Тяжелейший экономический кризис Путина" он отмечает, что жесткость введенных Западом санкций стала для Москвы неожиданностью.
Правда, полного краха РФ удалось избежать, а потому сейчас складывается впечатление, что в России царит экономическая нормальность. Пока санкции "со всей мощью" ударили лишь по отдельным отраслям, например, по автомобилестроению, но шаг за шагом начинают сказываться на все новых секторах экономики. "Подлинный кризис на самом деле еще впереди", - убежден эксперт.
Но пока что российское государство останется дееспособным, хотя дорогостоящие меры поддержки экономики превратят ожидавшийся профицит бюджета в дефицит. Тем не менее лишь через два-три года можно будет исходить из того, что запланированное Западом эмбарго на энергию в сочетании со слабеющей российской экономикой в полной мере скажется на финансовых возможностях государства.
Из этого следует вывод, что санкции не представляют непосредственной угрозы для власти Путина (хотя борьба за ресурсы в российской элите обострится), а потому российскому президенту в обозримом будущем не придется идти на внешнеполитические компромиссы, чтобы обезопасить экономическую основу своего режима.
В этой ситуации, по мнению Яниса Клуге, для Запада в центре внимания должно находиться последовательное претворение в жизнь введенных санкций и прежде всего - запрета на поставку техники российской военной промышленности, ведь она до сих активно использовала западные технологии и западные компоненты: "Есть информация, указывающая на возникшие здесь производственные трудности – и тем самым на первый конкретный успех санкций, который в перспективе напрямую ударит по возможностям России вести войну".
Джо Байдену санкции против РФ обеспечили политический успех
Повысить для Россию цену войны и отрезать ее от важных технологий - таковы были две ключевые цели Соединенных Штатов, когда они вводили против РФ санкции из-за ее нападения на Украину. "Пока санкции и экспортный контроль стали для Байдена внешне- и внутриполитическим успехом", - считает Лаура фон Даниельс, возглавляющая в SWP научную группу по изучению США.
Однако в Вашингтоне все громче звучат сомнения в том, что крупнейший в истории пакет санкций заставит Путина изменить курс, и по мере приближения ноябрьских выборов в конгресс американский президент оказывается под растущим внутриполитическим давлением.
"Ввиду сильно выросших цен на энергию ему нужно найти способ вводить новые штрафные меры против России, не сокращая при этом предложение нефти на мировом рынке и не идя на риск новых скачков цен. Если темпы инфляции ускорятся, демократам грозит поражение на выборах», - указывает Лаура фон Даниельс.
С точки зрения США, продолжает она, "жизнеспособным политическим решением" было бы предложенное Джо Байденом введение предельной цены на российскую нефть. Такой "картель покупателей" существенно ограничил бы доходы России и был бы выгоден Китаю и Индии. "А в случае нарушений с их стороны Байден мог бы грозить вторичными санкциями", - считает немецкая американистка.
Китай стремится ограничить ущерб от войны в Украине
Последствиям войны в Украине для Китая и Индии посвящены две отдельные статьи. Для КНР Россия является, указывает Ханс Гюнтер Хильперт, важнейшим союзником в противостоянии с Америкой и в стремлении преодолеть на глобальном уровне те структуры миропорядка и безопасности, в которых доминирует Запад.
По сравнению с этой геополитической ролью экономическое значение РФ для Пекина "невелико": "Доля России во внешней торговле Китая составила в 2021 году всего лишь 2,4%, в газовый импорт Китая она внесла 6,1%, в импорт нефти - 15,5%". Тем не менее Китай несет "существенный" политический и экономический коллатеральный (сопутствующий) ущерб от российской войны в Украине, считает эксперт.
Во-первых, по китайской экономике, и без того испытывающей серьезные проблемы, больно ударил взлет мировых цен на энергию и продовольствие. Во-вторых, пророссийская позиция КНР заметно охладила отношения с куда более важными торговыми партнерами на Западе - с ЕС, Японией, Кореей. В-третьих, "глобальный Юг" наглядно увидел явное противоречие: на словах Пекин выступает за территориальную неприкосновенность и невмешательство в дела других государств, на деле же поддерживает Кремль в его агрессии против соседней страны.
Ханс Гюнтер Хильперт убежден: "В экономическом плане Китай стремится не нажиться на этой войне, а главным образом ограничить ущерб от нее".
Индия пока в выигрыше, но сближение России и Китая не в ее интересах
Иное дело - Индия. "На первый взгляд возникает впечатление, что одной из тех стран, которые больше всех выигрывают от конфронтации между Россией и Западом, является Индия", - отмечает Кристиан Вагнер (Christian Wagner). За время войны она, к примеру, более чем в 30 раз увеличила импорт нефти из России и заключила с РФ несколько крупных торговых сделок.
Но это вовсе не испортило ее отношения со странами Запада, скорее наоборот: те попытались углубить военное, экономическое и политическое сотрудничество с Индией, поскольку имеют с ней общий геополитический интерес противостоять Китаю. Так что Нью-Дели может не опасаться санкций Запада из-за близости с Россией, подчеркивает эксперт SWP.
В то же время он предупреждает, что Индии будет очень нелегко сохранить баланс сил. Есть проблемы на пути углубления военного сотрудничества с США, торговое соглашение с ЕС может сорваться из-за неприятия европейских социальных и экологических стандартов. В то же время дальнейшее сближение России с Китаем может привести к сокращению военного сотрудничества РФ с Индией, которой потребуется много времени, чтобы преодолеть зависимость от поставок российских вооружений, предупреждает Кристиан Вагнер.
Япония совершила коренной поворот в отношениях с Россией
Что же касается Японии, то она под впечатлением войны в Украине совершила коренной поворот в своей политике в отношении России, подчеркивает Александра Сакаки (Alexandra Sakaki). Она напоминает, что после аннексии Крыма в Токио ограничились "беззубыми санкциями", а после отравления Скрипалей не последовали призыву Лондона выслать российских дипломатов. Теперь же японское правительство немедленно приняло "длинный список" жестких штрафных мер против РФ.
Это во многом связано с многолетними бесплодными попытками Токио найти решение в территориальном споре с Москвой вокруг Курильских островов и с несбывшимися надеждами обрести в лице России весомый противовес Китаю. К тому же нынешние жесткие санкции в отношении РФ являются недвусмысленным сигналом Пекину воздержаться от каких-либо попыток насильственного изменения статуса-кво в дальневосточном регионе, объясняет эксперт.
"Вот только в области энергетики бедной ресурсами Японии пока трудно отказаться от сотрудничества с Россией, хотя она зависит от российских ископаемых энергоносителей намного меньше, чем Европа", - констатирует Александра Сакаки.
Россия стала конкурентом Саудовской Аравии и Ирана на рынке нефти в Азии
В статье про начавшиеся изменения на глобальном рынке энергоносителей Якопо Мария Пепе (Jacopo Maria Pepe) указывает на формирование двух центров притяжения: за нефтяные рынки Китая и Индии теперь будут конкурировать Саудовская Аравия, Иран и Россия, а на европейский рынок увеличат поставки США, ряд стран ОПЕК+ и частично саудовцы. "Это снизит напряженность на рынке, но не компенсирует выпадающие российские поставки", - предупреждает эксперт.
В кратко- и среднесрочной перспективе Китай и Индия выиграют от дешевой российской нефти, а среди экспортеров энергоносителей потенциальными победителями являются, прежде всего, Саудовская Аравия, Катар и США, считает автор статьи, а "Россия в среднесрочной перспективе будет ослаблена".
По его мнению, "благодаря продаже нефти третьим странам в Азии Россия сможет предотвратить полный коллапс своей нефтедобычи". А вот "с переориентацией в Азию российского трубопроводного газа все сложнее". Якопо Мария Пепе полагает, что попытки осуществить такую переориентацию нанесут российской экономике в среднесрочной перспективе большой ущерб и к тому же "увеличат ассиметричную зависимость от Китая".
Россия не должна играть роль спасителя на рынке продовольствия
Наконец, в статье про глобальный рынок продовольствия Беттина Рудлофф (Bettina Rudloff) напоминает, что в США санкции против пищевой промышленности из гуманитарных соображений запрещены законом и что Евросоюз никаких прямых санкций против российского аграрного сектора не вводил. Ограничения на импорт удобрений введены для того, чтобы лишить Беларусь возможности через РФ обходить запрет на поставки калийных удобрений в ЕС. К тому же под санкции попали два российских олигарха, связанных с производством удобрений.
А вот Россия ограничивает экспорт и импорт сельскохозяйственной продукции многочисленными мерами, подчеркивает эксперт SWP и указывает, в частности, на квотирование поставок за рубеж пшеницы.
Беттина Рудлофф призывает государства, вводящие санкции, всегда учитывать возможные продовольственные риски для третьих стран и сразу же предлагать им пакеты помощи. Это, по ее словам, важно не только из гуманитарных, но и из стратегических соображений. Тем самым можно будет избежать ситуации, когда санкционируемая страна (в данном случае Россия) "будет брать на себя сглаживание продовольственных проблем и использовать это в политических целях".