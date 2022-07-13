На Rally Estonia будут также ставиться баллы чемпионата Эстонии

Первая пара гонщиков, участвующая только в чемпионате Эстонии, стартует с ратушной площади Тарту в четверг, 14 июля, ориентировочно в 20.30; первый заезд всего ралли намечен на 22.37.

В пятницу участники чемпионата Эстонии пройдут еще две гонки, а в субботу – четыре. Победителей будут награждать в субботу вечером, приблизительно в 21.30 также на подиуме, установленном на ратушной площади Тарту.

«Участие гонщиков, которые соревнуются на чемпионате Эстонии, в Rally Estonia – прекрасная возможность стать замеченными. Этап чемпионата мира привлекает к зрелищу многих людей, которые иначе бы на гонки не пришли. Во-вторых, участие в соревнованиях такого масштаба является для многих местных гонщиков уникальным опытом», - сказала Эмилия Абель, председатель гоночного комитета Эстонского союза автоспорта (EAL).

В зачет чемпионата Эстонии зарегистрировалось 66 пар гонщиков, кроме того, десять экипажей будут участвовать в общем зачете как EMV, так и Rally Estonia.

«На этом ралли интересен и стартовый порядок EMV – обычно на чемпионате мира на старт выходят в порядке прохождения дополнительных гонок. Для зачета EMV мы изменили порядок старта, гонки начинают классы EMV7 и EMV8, а заканчивают полноприводные автомобили», - сказала Абель.