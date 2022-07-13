Видео ⟩ Сильный шторм повалил деревья на трассы Rally Estonia

На этих выходных в Южной Эстонии пройдет седьмой этап гоночной серии чемпионата мира Rally Estonia. Однако теперь организаторам придется серьезно потрудиться, чтобы очистить трассу – в социальных медиа распространяется видео, на котором запечатлены последствия шторма, обрушившегося на Эстонию.