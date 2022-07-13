На этих выходных в Южной Эстонии пройдет седьмой этап гоночной серии чемпионата мира Rally Estonia. Однако теперь организаторам придется серьезно потрудиться, чтобы очистить трассу – в социальных медиа распространяется видео, на котором запечатлены последствия шторма, обрушившегося на Эстонию.
Видео ⟩ Сильный шторм повалил деревья на трассы Rally Estonia
Сильный шторм повалил деревья на трассы Rally Estonia
Сильный ветер повалил деревья – некоторые из них лежат на трассах, по которым будет проходить маршрут гонки.
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