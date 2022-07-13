Ср, 13.07.2022
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Видео ⟩ Сильный шторм повалил деревья на трассы Rally Estonia

rus.postimees.ee
Сильный шторм повалил деревья на трассы Rally Estonia
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Последствия шторма в Тартумаа.
Последствия шторма в Тартумаа. Фото: Sander Ilvest

На этих выходных в Южной Эстонии пройдет седьмой этап гоночной серии чемпионата мира Rally Estonia. Однако теперь организаторам придется серьезно потрудиться, чтобы очистить трассу – в социальных медиа распространяется видео, на котором запечатлены последствия шторма, обрушившегося на Эстонию.

Сильный ветер повалил деревья – некоторые из них лежат на трассах, по которым будет проходить маршрут гонки.

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