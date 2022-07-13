Галерея ⟩ В Раквере демонтирован монумент красноармейцам, началось перезахоронение останков

Сегодня утром военный музей начал ликвидацию красного памятника в Раквере. Братскую могилу раскопают сегодня.

Хеллар Лилль, директор Военного музея, упомянул, что общественность не информировали о дате начала работ, чтобы избежать каких-либо конфликтов. К девяти часам утра монумент был демонтирован и увезен. «Он находится во владении военного музея», — сказал Лилль, но не уточнил его местонахождение. — Мы покажем некоторые фрагменты памятника позже в нашем музее».

По его словам, проблем с демонтажем монумента не возникло. «Для нас тоже был небольшой сюрприз — мы думали, что он из мраморных плит, но это не так. Он был из бетона, причем низкокачественного, и он разваливался», - сказал он.

Археолог Арнольд Унт из Военного музея приступит к раскопкам братской могилы сегодня и надеется закончить к вечеру. «Самое позднее завтра, — добавил он. — Все зависит от того, что мы там найдем. Например, в братской могиле Отепя должно было быть 20-30 погибших, но на самом деле там никого не было».

«Последнее пристанище мертвых должно быть на кладбище, поэтому мы обратились в Комиссию по захоронениям военных времен», - сказал вице-мэр Раквере Неэме-Яак Паап. — Я рад, что в связи с этим Раквере также будет освобожден от идеологического памятника в городском пространстве».

Ранее городская управа Раквере обратилась в действующую при Министерстве обороны Комиссию по захоронениям военных времен с предложением перезахоронить находящееся в неподходящем месте воинское захоронение, а также переместить памятник. Комиссия сочла перезахоронение целесообразным, и министр обороны поручил организовать его Военному музею, располагающему необходимыми ноу-хау.

«Перезахоронение погибших на войне на кладбище является обычной практикой, и это делалось в Эстонии раньше. За последние несколько десятилетий были перезахоронены тысячи останков участников Второй мировой войны — как немецкой, так и Красной Армии», — рассказал директор военного музея Хеллар Лилль.

Перезахоронение останков будет организовано достойно и с учетом соответствующих обычаев.