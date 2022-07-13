Олимпийская чемпионка Катрина Лехис из-за травмы пропустит чемпионат мира

Чемпионы мира по фехтованию будут определятся в этом году с 15 по 23 июля в Каире. Победительницы среди женщин в индивидуальном зачете будут названы уже в первый день соревнований.

К сожалению, Катрина Лехис пропустит чемпионат – она получила травму на сборах в Германии и после долгих раздумий решила, что лучше будет воздержаться от участия в соревнованиях.