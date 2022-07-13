Завоевавшая на Олимпийских играх в Токио золотую медаль в составе женской сборной Эстонии по фехтованию Катрина Лехис сообщила в социальных сетях, что не примет участие в чемпионате мира в Египте.
Олимпийская чемпионка Катрина Лехис из-за травмы пропустит чемпионат мира
Олимпийская чемпионка Катрина Лехис из-за травмы пропустит чемпионат мира
Чемпионы мира по фехтованию будут определятся в этом году с 15 по 23 июля в Каире. Победительницы среди женщин в индивидуальном зачете будут названы уже в первый день соревнований.
К сожалению, Катрина Лехис пропустит чемпионат – она получила травму на сборах в Германии и после долгих раздумий решила, что лучше будет воздержаться от участия в соревнованиях.
«К сожалению, для меня этот чемпионат мира не состоится. На сборах в Германии я травмировала ногу и после консультаций со специалистами в этой области с тяжелым сердцем приняли решение, что пропустим чемпионат мира. Это решение было очень сложнр принять, но мы поняли, что оно единственно верное», - написала Лехис.
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